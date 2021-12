Entregarán el premio al equipo ganador del concurso por el complejo Ripamonti

Tras evaluar las 23 propuestas presentadas en el marco del Concurso Provincial de Anteproyectos "Ex Grandes Almacenes Ripamonti", el jurado conformado por cinco arquitectos decidió en forma unánime otorgar el primer premio al trabajo presentado por Carlos Di Napoli y Martín González de la ciudad de Santa Fe, que tuvieron como colaboradores a Bernardo Luna, Sofía García, Lucía Bello y Julia De Boeck. "Este edificio / plaza tendrá una rica vida propia integrada a la ciudad, con la que recuperará el diálogo interrumpido para iniciar así un nuevo ciclo histórico, reconociendo sus orígenes y apostando al futuro", sintetiza el jurado para fundamentar la decisión que incluye un premio de 900 mil pesos y la posibilidad de avanzar, en otra instancia, con la elaboración del proyecto ejecutivo para su ejecución.

"El resultado del presente concurso permitirá ampliar el horizonte acerca de la puesta en valor del espacio público en general; y el potencial de regeneración del patrimonio de la ciudad en particular; a partir de la necesidad de revitalizar el área central con su plaza fundacional y principales arterias como el sector urbano más relevante, donde los ex Grandes Almacenes Ripamonti son un significativo componente que reúnen un alto valor histórico, arquitectónico, simbólico-cultural y social, lo cual genera un fuerte sentido de pertenencia entre sus habitantes", señala el dictamen del jurado integrado por Alejandro Beltramone, Javier Mendiondo, Osmar Burdisso, Diego Martino (secretario de Desarrollo Urbano del Municipio) y Martín Torrado.

Sobre el proyecto de Di Napoli y González, resalta que "recupera los datos preexistentes de los ex almacenes dirigiendo una mirada profunda y sensible hacia su valor patrimonial, convirtiéndolo en el eje de la intervención mediante nuevas derivaciones contemporáneas que consolidan una propuesta destacable desde la valoración urbana del entorno como la revitalización arquitectónica de la arquitectura heredada". "Es así como la nueva arquitectura se retranquea de la fachada original creando sobre la vereda de calle Belgrano una recova que consolida, junto con la galería original, un fuelle de espacios intermedios como dispositivo que regula la transición entre el exterior y el interior del complejo; además de asegurar la independencia formal y constructiva de los diferentes proyectos en el tiempo", explica en los fundamentos de la decisión.

"Activando su frente de vida, en planta baja es expansión de los locales gastronómicos; y en el nivel superior es terrazas de las aulas-talleres, garantizando no sólo su uso exterior sino la correcta iluminación, ventilación y visuales. Especial atención merece la importancia asignada a la reinterpretación de la planta original respetando sus tres crujías, no sólo para la distribución del programa sino para la estructuración espacial del proyecto, siendo la central la de mayor protagonismo; tanto por albergar la nueva plaza interior, espacio de encuentro y representación social; como por recuperar la potencialidad de los componentes portantes originales: el valor tectónico del muro de ladrillos en contrapunto con la esbeltez de las columnas de hierro", sostiene el jurado. "Concebida como recreación de la plaza medieval, según sus propios autores, se constituye en el corazón de la secuencia que se inicia con la plaza 25 de mayo, atraviesa la galería de acceso y remata con la gran escalinata, que conecta con la planta del primer piso y que fue pensada a la manera de gradería, como posible complemento del salón de usos múltiples para espectáculos abiertos o simplemente como un espacio de estancia más", añade.

Asimismo, remarca que "la organización del programa, estratificada por niveles, destinando la planta baja a las actividades de mayor concurrencia de público y franja horaria de usos; a la planta del primer piso a la aulas-taller y biblioteca y en el último nivel al sector administrativo, le otorgan claridad y simpleza a la interpretación del programa de necesidades". Además, subraya que "la futura conexión a Bv. Santa Fe a través de los patios del museo y la ex residencia de Ripamonti, propiciará un nuevo recorrido norte-sur que potenciará más aún la permeabilidad del proyecto con su entorno urbano".

"Con elogiable racionalidad constructiva, los autores proponer una tecnología basada en materiales de bajo impacto ecológico, posibles de reponer o remover en el futuro, gracias a sistemas de montaje en seco que también permiten absorber cambios programáticos con bajo costo. En tanto, la misma nueva estructura fue concebida como colaboración para refuerzo de las fachadas y muros interiores existentes", señala el jurado.

A modo de sugerencia, el jurado indicó que "para el espacio central abierto, si bien se contempla un sistema de cubiertas ligeras y desplegables para operar según las condiciones lo requieran, se recomienda una mayor atención en su diseño para su concreción definitiva, entendiendo los requisitos de un edificio público en cuanto a las escala de la misma y las demandas de mantenimiento".

Por otra parte, el Concurso impulsado por el Colegio de Arquitectos de Rafaela también entregará un segundo premio a la propuesta presentada por Andrés Francesconi y que tiene colaboradores a Ignacio Caron, Ezequiel Spinelli, Josefina Batiz, Giovanni Mario Pemintel y Juan Pablo Porco.

Y el tercer premio fue otorgado al proyecto de Federico Castellani y Leonardo Losada. Y se resolvió conceder menciones honoríficas sin orden de mérito para otra iniciativa de Di Napoli y Martín González (con Bernardo Luna como colaborador) y para el trabajo de Pablo Anzilutti (Valentín Monge, Roberto Fernández y Guillermo Alzamora fueron los colaboradores).