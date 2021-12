Provincia y Municipio inspeccionaron comercios adheridos a Billetera Santa Fe

Inspectores de la Secretaría de Comercio Interior de la Provincia de Santa Fe y personal de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) realizaron ayer fiscalizaciones en diferentes comercios de Rafaela, adheridos a Billetera Santa Fe, para verificar el correcto funcionamiento y utilización del programa.

En ese marco, se les recordó a los titulares de cada negocio las recomendaciones establecidas por el programa: no cobrar recargos al precio de contado efectivo; no exigir monto mínimo para el cobro con Billetera Santa Fe; ni tampoco negar el pago con ese medio sin fundamento.

Además, durante las inspecciones hechas a farmacias, se recordó que la herramienta debe brindarse como forma de pago, aún con cobertura de obras sociales y/o prepagas.

En todos los casos, se informó a los comerciantes que, de constatarse infracción o por continuidad de la conducta infractora, podrían ser retirados del programa y, eventualmente, sancionados, según normativa vigente.



RECLAMOS

La OMIC les recuerda a quienes utilizan la aplicación que, ante cualquier tipo de inconveniente , el primer canal el primer canal de reclamo directo es con PLUS PAGOS, a través del chatboot de WahtsApp, a la línea 341 61 7 0678; por correo electrónico a [email protected]

En caso de no tener respuesta, de manera personal a la OMIC (bulevar Hipólito Yrigoyen 421); o mediante correo electrónico a [email protected]

También, se pueden efectuar reclamos al sistema nacional de Ventanilla Única Federal. Para finalizar, si se observan incumplimientos o posibles infracciones de los comercios en el cobro con la herramienta, se puede canalizar la denuncia en la oficina, de manera presencial, por correo electrónico, o por el sistema de Ventanilla Única Federal.