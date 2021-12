Boliches podrán cerrar el 24 y el 31 entre 5:30 y 6

El Ejecutivo local en conjunto con el gobierno provincial, vienen trabajando de manera articulada para definir la extensión horaria durante las noches del 24 y 31 de diciembre. Por ahora no confirmaron cuál sería el horario de cierre permitido, pero sería entre las 5.30 y las 6 de la mañana.

Los organizadores de eventos nocturnos, especialmente en estas ocasiones especiales, esperan con urgencia y ansiedad que se confirme la resolución para poder difundir y decidir qué hacer. Esto claramente tiene además que ver con el factor económico y con lo que implica la realización de este tipo de fiestas.

El secretario de Gobierno, Marcelo Lombardo, explicó que “nosotros hemos mantenido reuniones en esta etapa con empresarios del sector de la nocturnidad, planteando la necesidad de la extensión horaria fundamentalmente para las fiestas del 24,25 y 31 y 1°. Hemos ido haciendo un análisis de la situación a partir del impacto positivo que tuvo el excelente nivel de vacunación que tiene la ciudad, repercutiendo positivamente en la situación sanitaria; más allá de que han ido apareciendo algunos casos y de las nuevas variantes, esos cuadros transcurren sin mayores complicaciones y de hecho no tenemos prácticamente internados por COVID en el hospital local”,

El funcionario resaltó que “el actual escenario sanitario, amerita que podamos escuchar los planteos de uno de los sectores que fueron más afectados a lo largo de la pandemia y que por otro lado también podamos darle una respuesta a una necesidad de la comunidad de poder encontrarse y tener una fiesta diferente en esta ocasión; por lo menos diferente a lo que fueron las últimas fiesta a partir del impacto de la pandemia. Hemos podido avanzar y extender el horario entre las 5.30 y 6. Estamos definiendo esto en dirección al pedido que nos han trasladado”.

Lombardo comentó a su vez, que “esto es la antesala de lo que puede ser el futuro inmediato, para poder ir respondiendo distintas peticiones que nos fueron haciendo desde el sector de la nocturnidad. Siempre tratamos este tema con responsabilidad y haciendo una administración de lo que son los procesos de apertura, buscando siempre encontrar un equilibrio entre poder brindar esas aperturas para la mejora en el funcionamiento de la actividad de esos sectores y por otra parte cuidando la cuestión sanitaria. Eso es fundamental y es de lo que nos estamos ocupando”.

El secretario de Gobierno, dijo que “el diálogo permanente nos alienta y hoy estamos trasladando toda esta información a los empresarios, pensando en tener unas fiestas diferente. Poder avanzar en este sentido nos da la posibilidad de que el ciudadano rafaelino y la juventud sobre todo, pueda concentrarse en lugares que son cuidados y en donde el Estado puede llegar y controlar, evitando que a raíz de la interrupción temprana de esas fiestas puedan ir a encuentros a lugares privados, donde todo se hace más difícil y esto termina siendo más nocivo”.

“Habilitando estas extensiones horarias, podemos ir verificando cómo se va desarrollando la actividad a lo largo de la noche. Con el aforo no hay problema porque ya eso está contemplado en el último decreto. Además, muchos de los emprendimientos que se plantean en estas fechas son en espacios abiertos y eso nos genera mayor tranquilidad. En sí, el pedido específico del sector tenía que ver con la extensión horaria y estaríamos otorgándoles esa factibilidad para que se puedan llevar adelante las fiestas de manera habitual”, precisó Lombardo.