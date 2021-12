Proponen creación de un lactario

SUNCHALES( De nuestra Agencia).- En parte de prensa difundido ayer el Concejo Municipal informó que sesionará hoy,jueves 16 de diciembre, a partir de las 9, en la Sala de Sesiones “Mirta Rodríguez”.



Proyectos presentados



Ordenanza: remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal

Establece aumentos progresivos de la Unidad de Cuenta Municipal (U.C.M.) a partir del 1 de enero de 2022.

Resolución:elaborado por Carolina Giusti

Aprueba la designación de la Dra. Claudia Astesana, como asesora legal de la concejala Carolina Giusti.

Ordenanza: elevado por Carolina Giusti y Santiago Dobler

Dispone la implementación de un ambiente para que las mujeres en período de lactancia puedan amamantar o extraer su leche materna, en el edificio de la Municipalidad de Sunchales

Minuta de Comunicación: presentada por Carolina Giusti y Santiago Dobler

Solicita al Departamento Ejecutivo remita el Registro de Personal No Permanente de la Municipalidad de Sunchales, conforme Ordenanza N° 2940.

Ordenanza: elaborado por Carolina Giusti, Santiago Dobler, Andrea Ochat, Pablo Ghiano, María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio

Modifica el ARTÍCULO 2º de la Ordenanza Nº 2950.

Resolución: presentado por Carolina Giusti, Santiago Dobler, Andrea Ochat, Pablo Ghiano, María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio

Dispone las firmas autorizadas para las gestiones oficiales ante el Nuevo Banco de Santa Fe.







Tipo: Resolución



Autoría: Carolina Giusti, Santiago Dobler, Andrea Ochat, Pablo Ghiano, María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio



Asunto: Designa los representantes del Concejo Municipal ante el Comité de Cuenca Departamento Castellanos Zona Norte.







Tipo: Resolución



Autoría: Carolina Giusti, Santiago Dobler, Andrea Ochat, Pablo Ghiano, María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio



Asunto: Fija día y hora de sesiones y trabajo en Comisión del Concejo Municipal, para el período 2021-2022.







Tipo: Resolución



Autoría: Carolina Giusti, Santiago Dobler, Andrea Ochat, Pablo Ghiano, María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio



Asunto: Establece las representaciones del Concejo Municipal, para el período 2022, en las comisiones y mesas de trabajo de las que es parte.







Tipo: Ordenanza



Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal



Asunto: Amplía el cálculo de recursos y reformula por ampliación o reasignación de partidas el Presupuesto Municipal Ejercicio 2021.







Tipo: Ordenanza



Autoría: Pablo Ghiano



Asunto: Dispone el otorgamiento de becas a los alumnos de los niveles secundario, terciario y universitario de instituciones educativas públicas y privadas, cuya capacidad, conducta y falta de recursos económicos de ellos o de sus grupos familiares justifiquen el beneficio al que aspiran.











Notas Oficiales y peticiones particulares







Tipo: Nota Institucional



Autoría: Comisión Vecinal Barrio Colón



Asunto: Solicitan la colocación de reductores de velocidad en calle Montalbetti, entre Rafaela y G. Miretti.







Tipo: Nota Particular



Autoría: Cooperativa de Agua Potable de Sunchales



Asunto: Remiten Plan de Mejoras y Desarrollo para el ejercicio 2021-2022.







Tipo: Nota Particular



Autoría: Cristina Grosso



Asunto: Solicita se evalúe la posibilidad de asignar una dársena de estacionamiento para personas con movilidad reducida en calle Zapiola Nº 136.