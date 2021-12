Vuelve la Fiesta del Chorizo Artesanal

ATALIVA. - Tras la edición 2021 que no pudo concretarse merced a la situación de pandemia- que aún estamos atravesando- esta localidad volverá a ser sede de una nueva realización de un clásico que es un ícono atalivense: la Fiesta del Chorizo Artesanal, pionera en la región en cuanto a las celebraciones gastronómicas.

Así lo confirmó el presidente del Club Independiente, Daniel Ocampo, en diálogo con este medio.

La institución organizadora guarda renovadas expectativas en cuanto a la convocatoria de público, especialmente porque en la actualidad hay menos restricciones para las realizaciones al aire libre y el público está ansioso por concretar salidas a divertirse, confraternizar en encuentros sociales y pasar buenos momentos.

Según lo aseveró Ocampo, luego que cambiaron la modalidad de realización y llevaron el encuentro al espacio público se mantuvo el crecimiento en la asistencia.

En esta oportunidad la realización está programada para el sábado 8 de enero, respetando el calendario tradicional en el que el segundo fin de semana de enero corresponde la fecha a la fiesta dedicada a la sabrosa manufactura. Todo tendrá lugar en la confluencia de la Av. 25 de Mayo y la Plaza.



Propuesta gastronómica



Habrá, como en años anteriores el sector parrillada, para el que se debe hacer una reserva previa, ubicado cerca del escenario para apreciar completamente el espectáculo, con buena abarcación visual. Los que se decidan por cenar tendrán reservada su ubicación y serán atendidos, únicamente el valor abonado para la cena no contempla la bebida.

Yendo al manjar que da origen a la celebración podemos decir que estará al alcance del público, en un stand del club todas las variedades: seco, en grasa, cuero, hervido, lever. Además habrá bandejas con rodajas de chorizo y queso como para efectuar una picada.

Y quien desee llevar a su hogar, podrá adquirir los chorizos, de todas las variedades, por unidad.

Por otra parte, pensando en las familias, con niños, como ya ocurrió en otras fiestas habrá venta de pizzas, empanadas y choripanes.



Entrada

El acceso será libre- como se implementó en los últimos años- pero no se permitirá el ingreso con conservadoras y sillones.



ESPECTÁCULOS



Este encuentro tendrá una estupenda propuesta artística, comenzando a desarrollarse bien temprano, en la apertura estarán Los Hermanos Torres, de Moisés Ville; desde las 22 se presentará Mario Pereyra; luego hará lo propio el crédito local Súper Fantástico, que, desde el escenario, se despedirá de la música; también estará el Ballet Folclórico de Ataliva; luego Cristian Reinoso y la Banda del Efra, a continuación Sin Código, de Sunchales y como cierre Los Palmares.



Otras propuestas



Este año volverá a hacerse el concurso de consumición con el objetivo de premiar a la familia que más hizo chorizos artesanales durante el año.

También y, con atractivos premios estará a la venta el Choribingo.

Finalmente se ha dispuesto volver a elegir la embajadora del club.