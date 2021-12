Covid: la preocupación en Africa y en América

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El continente americano mira más relajado el mapa de la pandemia estos días, especialmente desde sus oasis como Cuba o Uruguay, dos países que esta semana se dieron el lujo de reportar jornadas de cero contagios.

Mientras tanto, Ecuador confirmó su primer caso de coronavirus con Ómicron y ajustó las precauciones frente a lo que la OMS anuncia como un tsunami de casos, lejos del otoño europeo donde existe alerta máxima.

La ministra de Salud Pública de Ecuador, Ximena Garzón, fue la encargada de anunciar que un compatriota que regresó de Sudáfrica llegó contagiado con la nueva variante.

La funcionaria precisó en rueda de prensa que se trata de un ingeniero, de 48 años, que viajó al país africano para hacer investigación y retornó a Ecuador en un vuelo con ruta Panamá-Quito. "El paciente venía al Ecuador de regreso con dos pruebas PCR negativas y un carné de vacunación con las dos dosis", indicó.

"Sin embargo, presentó síntomas de la enfermedad, por lo que fue aislado por el Ministerio de Salud Pública y se le tomó una muestra que dio positivo a la variante Ómicron tras una secuenciación genómica", añadió.

A los dos acompañantes del viajero, también ingenieros, se les realizó pruebas PCR que dieron negativo. Fueron aislados para observación mientras que se mantiene vigilados a los pasajeros que compartieron con ellos el vuelo.

La confirmación del primer caso de esta variante ocurre en momentos en que Ecuador anunció el endurecimiento de las restricciones sanitarias a partir del próximo 17 de diciembre para frenar el aumento de contagios durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Las nuevas medidas restrictivas, que regirán hasta el 3 de enero del 2022, fueron aprobadas por el Comité Nacional de Operaciones de Emergencia (COE), que maneja la crisis sanitaria, basado en un informe del Ministerio de Salud Pública sobre la actual situación epidemiológica.

El reporte da cuenta de un aumento progresivo de contagios en las últimas semanas y una tasa de positividad del Covid-19 del 15,4%. Ante esto, el COE resolvió limitar al 50% el aforo en centros de convenciones, salas de recepciones, restaurantes, bares, discotecas y centros de tolerancia. Asimismo, estableció un aforo del 75% en mercados y supermercados, centros comerciales, templos religiosos y ferias de emprendimiento.

En los establecimientos donde se limita el aforo será obligatorio la presentación del carné de vacunación con dos dosis y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.

En las playas también se limitará el aforo al 75% con apertura a las 06:00 y cierre a las 18:00 hora local. Se prohibió además la realización de eventos en el espacio público, como conciertos, procesiones, novenas, festivales de año viejo. También estarán prohibidas fiestas populares, verbenas, bailes populares y eventos barriales; además de la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público.

El presidente del COE, Juan Zapata, afirmó en rueda de prensa que se exigirá a los municipios que hagan cumplir estas disposiciones en todas las ciudades ecuatorianas. Además, indicó que las Intendencias de Policía no emitirán nuevos permisos para festividades en el espacio público.

"Hay un bien superior que hay que cuidar, que es la vida de los ecuatorianos. No podemos relajarnos, siempre diciembre es un mes de alto riesgo, mucho más con pandemia y con el peligro inminente del ingreso de la variante Ómicron", dijo Zapata.

A su vez, la ministra de Salud Ximena Garzón justificó las nuevas restricciones para evitar un rebrote de casos y el colapso del sistema hospitalario. "Dependemos de la corresponsabilidad ciudadana. Hay que evitar el riesgo que generan las aglomeraciones; necesitamos seguir reactivándonos económica y socialmente", apuntó, tras pedir a la gente que no se ha vacunado que lo haga.

Su vecino Colombia ya exige el carnet de vacunación con dos dosis contra el Covid-19, en momentos en que bajan los contagios y fallecidos por esa enfermedad dentro de su territorio. El presidente Iván Duque había anunciado, el pasado 6 de diciembre, que se empezaría a exigir el carnet de vacunación con dos dosis para poder ingresar a determinados sitios públicos, entre ellos teatros, gastrobares, restaurantes, museos, entre otros.