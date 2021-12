Creyó chocar un animal pero era una persona

A las 6.00 de la mañana de ayer, personal policial de la Subcomisaría N° 27 de Bella Italia, tomó conocimiento que en Ruta Provincial N° 70 a la altura del kilómetro 65, había una persona desvanecida al costado de la ruta.

Así las cosas, uniformados de esa dependencia se hicieron presentes rápidamente en el lugar, donde se encontraron con un hombre acostado boca arriba en la banquina, tratándose de la persona de Luis Vargas, de 67 años, domiciliado en Barrio Italia de nuestra ciudad.

El hombre le dijo a los uniformados que se dirigía a trabajar pero que se había descompuesto y caído. Sin embargo no supo explicar el por qué de su presencia en el lugar, ya que dijo trabajar en el parquizado de la Plaza Colón -barrio Villa Dominga- para la Municipalidad de Rafaela.

Rápidamente, se solicitó la presencia del servicio de emergencias SIES 107 quienes trasladaron a Vargas hacia el Hospital "Jaime Ferré" para su mejor atención.



SORPRESA

Media hora después de lo narrado, a las 6.30, se hizo presente en la Subcomisaría N° 27 de Bella Italia, un hombre identificado como R.O.L., de oficio remisero, quien expresó que después de las 4.30 de la mañana, en momentos en que se dirigía a la localidad de Pilar por la ruta 70 llevando una pasajera, sintió un impacto por lo que frenó pero no alcanzó a ver que era sospechando que podía ser algún tipo de animal.

Poco más tarde, de regreso de Pilar, vio en la ruta que la policía estaba trabajando en el lugar señalado y que había una persona tirada, por lo que frenó en la Sub Comisaría 27a. para ponerse a disposición de las autoridades. Al parecer, el personal le habría indicado que había ocurrido un siniestro vial y que se presente en el Hospital de Rafaela para obtener datos de qué tipo de lesiones tenía la persona de Vargas, donde se le informó que tenía lesiones de carácter graves, por lo que seguían haciéndole estudios.

Momentos después a través de fuentes policiales presentes en el nosocomio, se tuvo la triste y lamentable noticia que Luis Vargas acababa de fallecer.

Los uniformados dieron conocimiento de todo lo expuesto al fiscal de turno, Dr. Martín Castellano, quien dio las directivas a seguir, abriéndose un legajo de investigación penal por lo que provisoriamente habría sido calificado como "homicidio culposo", aunque existen algunos aspectos aún confusos de cómo ocurrieron los hechos.



MOTOCICLISTAS

LESIONADOS

En la víspera, se produjo un accidente de tránsito en intersección de calle Ameghino y Ciudad de Esperanza de Rafaela.

Formaron parte una motocicleta marca Guerrero, modelo Trip 110 c.c., conducida por un hombre de 39 años, y la parte restante una motocicleta marca Yamaha, modelo YBR 125 c.c., guiada por una mujer de 27 años.

Ambos conductores sufrieron lesiones de carácter graves.

Intervino personal de la Comisaría N° 1.