El Kun anunció su retiro

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El delantero Sergio "Kun" Agüero, visiblemente emocionado, anunció ayer su retiro de la actividad profesional, debido al problema cardíaco que padece y, si bien dijo que "es un momento muy duro", señaló estar "muy feliz" por la decisión que tomó.

"He decidido dejar de jugar al fútbol profesional. Es un momento muy duro, pero estoy muy feliz igual por la decisión que tomé porque primero está mi salud", señaló en una conferencia de prensa que brindó en el Camp Nou del Barcelona.

Asimismo añadió: "Ya sabemos por qué tomé esta decisión por el problema que tuve hace un mes y pico. Estuve en buenas manos de los médicos, hice todo lo posible para ver si había una esperanza, pero no había mucha".

"Estoy muy orgulloso y feliz por mi carrera. Desde los cinco años que he tocado una pelota mi sueño era jugar en Primera. Nunca pensaba llegar a Europa y quiero agradecer a todos. A Independiente que es donde me formé, luego al Atlético Madrid que apostaron por mí, a la gente del City, que ya saben lo que siento por ese club. He dejado lo mejor ahí y estoy muy agradecido porque me trataron muy bien", indicó.