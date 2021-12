Forestello será el próximo DT de la Crema

, este viernes,De esta manera, el ex DT de Gimnasia y Tiro de Salta (Federal A) tomará las riendas de la Crema para la próxima temporada en la Primera Nacional, donde tendrá como principal objetivo ser uno de los protagonistas y pelear por el ascenso a la Liga Profesional.El anuncio se hará oficial en una conferencia de prensa que llevarán a cabo directivos albicelestes en la mañana de este viernes. Ocasión que quizás sea propicia para también anunciar a alguno de los refuerzos que llegarán de la mano del DT.Si bien los nombres no trascendieron,Se estima que llegarán jugadores en todas las líneas y las incorporaciones serían cerca de 10, aguardando saber si se quedan o no Emiliano Romero y Marco Borgnino. Ambos regresan al club de sus préstamos. El uruguayo ya estuvo entrenando con el plantel, que entró de vacaciones la semana pasada y el rafaelino, finalizó el torneo con Unión de Santa Fe el último fin de semana.Ely también se confirmará la presencia de Atlético en el certamen internacional que se disputará en Montevideo, Uruguay, y al cual el elenco rafaelino fue invitado., como en ocasiones anteriores, y sus partidos serán el 16 y 18 de enero.Si bien aún no fue oficializado, la próxima temporada de la Primera Nacional estaría comenzando la primera semana del mes de febrero de 2022.Después de más de dos décadas, la marca deportiva Reusch cortó su vínculo con Atlético de Rafaela. Una de las premisas de la dirigencia era definir la nueva firma.En la jornada de ayer se confirmó que la ‘Crema’ volverá a apostar por su ‘marca propia’: AR.“El Consejo Directivo, después de la reunión realizada el martes 16 del corriente mes, informa la decisión tomada con respecto a la indumentaria oficial del club a partir de la próxima temporada de la Primera Nacional. Luego de analizar distintas alternativas, se resolvió avanzar en el desarrollo de la marca propia, AR, con la finalidad de potenciar la identificación e imagen del club.Además, a partir de esta decisión se unificará la indumentaria de todas las actividades que representan al club en la ciudad, la provincia, el país y el mundo”. Se informó mediante un comunicado de prensa desde la institución de barrio Alberdi.