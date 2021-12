Silvano no continuará al frente de la ARB

Luego de siete años, Luis Silvano confirmó anoche a LA OPINION que no continuará en 2022 al frente de la Asociación Rafaelina de Básquetbol.

"Tomé la decisión de cortar con la cuestión dirigencial, al menos en la cabeza no voy a estar mas", explicó y fundamentó la decisión que "han sido muchos años y tenía ganas de hacerme a un costado. Hoy mi cabeza pasa en volver a dirigir básquet en Mini o formativas de primeros niveles".

En cuanto a la sucesión dentro de la ARB, Silvano manifestó que "dentro de la Comisión Directiva hay dos o tres nombres, o en cada club hay gente muy potable para hacerse cargo de la presidencia. Son meses donde se va a dialogar y se va a armar un grupo que a todos los clubes les sirva, que estén todos involucrados. En estos años todas las instituciones han participado".

No obstante, aclaró que "más allá de la gente de la Directiva que hoy está actuando, es importante que cualquiera otra persona que esté afuera o alejada del núcleo, lo sepa y si está interesado en sumarse o presentarse, genere un movimiento para armar una lista. Hasta el día de la Asamblea cualquiera puede presentarse".

Además, mencionó que aún no tomó una determinación sobre sus funciones en la dirigencia de la Federación Santafesina, donde también ha tenido mucho protagonismo, sobre todo en cuanto a la diagramación de torneos.