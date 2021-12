Continúa en aumento el contagio de coronavirus

El Ministerio de Salud de la Nación informó que en las últimas 24 horas fueron reportados en todo el país 4.555 nuevos casos de coronavirus y otras 34 muertes. La nueva cifra supera en 1.043 casos a la reportada este lunes, cuando fueron 3.512.

De acuerdo con el último parte oficial, el total de decesos desde el comienzo de la pandemia es de 116.826, mientras que los contagiados suman ya 5.366.522. Del total de personas infectadas, 5.220.418 ya se recuperaron, mientras que 29.278 aún están cursando la enfermedad.

Además se informó que son 739 los pacientes con coronavirus internados en terapia intensiva, en tanto que el porcentaje de ocupación de camas del servicio para todas las patologías en establecimientos de salud públicos y privados es del 35,3% a nivel nacional y de 38,0% en el AMBA. .

En el último parte se detalla que la provincia de Buenos Aires reportó 1.881 nuevos contagios, por lo que ya suman 2.099.689 desde el comienzo de la pandemia.

La Ciudad de Buenos Aires informó 851 casos (531.483); Catamarca, 7 (51.723); Chaco, 46 (100.892); Chubut, 33 (84.186); Corrientes, 10 (95.293); y Córdoba, 447 (524.263).

Entre Ríos confirmó 42 casos (137.876); Formosa, 3 (62.278); Jujuy, 17 (48.925); La Pampa, 27 (68.925); La Rioja, -1 (33.839); Mendoza, 66 (166.643); y Misiones, 19 (37.110).

Neuquén tuvo 115 contagios (116.343); Río Negro, 153 (103.739); Salta, 91 (88.633); San Juan, 6 (70.216); San Luis, 8 (80.756); Santa Cruz, 9 (59.661); Santa Fe, 178 (472.725); Santiago del Estero, 27 (81.922); Tierra del Fuego, 2 (32.470); y Tucumán, 518 (216.932).

Del total de muertes reportadas, 23 corresponden a hombres (10 corresponden a residentes de la provincia de Buenos Aires, 1 de la Ciudad de Buenos Aires, 1 de Chaco, 1 de Corrientes, 1 de Formosa, 1 de Jujuy, 1 de Misiones, 1 de Neuquén, 3 de Salta, y 3 de Tucumán) y 11 a mujeres (7 de la provincia de Buenos Aires, 1 de la Ciudad de Buenos Aires, 1 de Córdoba, 1 de Salta y 1 de Tucumán).

Según el Monitor Público de Vacunación, y hasta el momento se aplicaron en el país 71.799.106 dosis de vacunas contra el coronavirus, mientras que se distribuyeron 88.296.633.

En tanto, 37.364.854 personas recibieron una sola dosis; 31.247.579 totalizaron el esquema con dos; y 1.979.995 ya se vacunaron con la tercera dosis. .



ALARMA EN CÓRDOBA

POR 90 CONTAGIOS

Un brote de coronavirus en la ciudad de Córdoba mantenía en alerta a las autoridades sanitarias locales al generarse más de 90 contagios a partir de fiestas de egresados de cuatro colegios, con una posibilidad de que se relacionen con la variante ómicron.

Unas 800 personas permanecían aisladas por la situación que se habría originado a partir del contagio de una joven que había regresado pocos días atrás de los Estados Unidos.

El ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, dejó entrever que hay muchas posibilidades de que los contagios correspondan a la variante originada en África.

"Solo falta la certificación del Instituto Malbrán, pero hemos secuenciado en nuestro Laboratorio Central las 90 muestras de los casos positivos y no son Delta, no son Manaos, no son Lambda y las características del genoma nos permite decir que son compatibles con la variante Ómicron", expresó el funcionario.

Cardozo admitió que la situación "asusta" al señalar que se generaron los 90 casos en pocas horas, mientras sostuvo que esa velocidad no existía con la variante Delta.

El funcionario pidió un aislamiento de cuatro días para cualquier persona que llegue del exterior y recordó que los casos se positivizan cuando arribaron al país con test de PCR negativos de más de 72 horas.

Este fin de semana, se detectaron cuatro casos de la variante ómicron en cuatro personas residentes en Colonia Caroya.

Según indicaron medios locales, crecieron en los últimos días la cantidad de personas que asisten a atenderse a distintos centros de salud.

Cardozo hizo hincapié en la necesidad de que los habitantes completen el esquema de vacunación, mientras aseguró que hay suficiente stock de dosis.