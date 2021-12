Lanzotti asumió como subsecretario de Salud

El intendente Luis Castellano puso en funciones ayer al nuevo subsecretario de Salud, Diego Lanzotti, mediante el Decreto N° 52.630, en el que le tomó juramento para permitir tomar posesión del cargo y de esa manera reemplazar a Dr. Martín Racca, quien el pasado viernes asumió como concejal.

En el acto estuvieron presentes la escribana Jorgelina Bassano; la directora general de Despacho de Intendencia, Marilina Laorden; la jefa de Gabinete, Amalia Galantti; el secretario de Gobierno y Participación, Marcelo Lombardo; la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; el subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio y el flamante director del Hospital “Doctor Jaime Ferré”, Emilio Scarinci; entre otros.

Tal como publicó este Diario la semana pasada, Lanzotti fue el elegido para suceder a Racca por ser parte del "equipo ampliado de salud" que integran funcionarios municipales y del Hospital. Luego de haber prestado juramento, Lanzotti manifestó: “Estoy muy contento de sumarme al equipo de Salud municipal y a este equipo que conformamos, donde empezó todo con la pandemia y hemos logrado algo que históricamente no se había logrado antes, que es hacer crecer la salud pública y unificar todos los esfuerzos, tanto de la comunidad como de salud para este objetivo. Ha sido decisiva la intervención de la intendencia en esto, colaborando en la construcción de este proceso. Orgulloso de incorporarme a este equipo”.

“Hemos podido sortear la pandemia por los aportes de nación, por el gran apoyo que tuvimos del gobernador y porque la Municipalidad se puso al hombro todo este proyecto. Hay mucho por hacer y eso te da entusiasmo y ganas. Tuvimos un gran crecimiento en este último año y medio en lo que es el hospital, en lo que es segundo y tercer nivel. Tenemos que volver hacia el territorio, hacia los barrios, hacia el vecino y acercar la salud, ya que termina en el hospital pero empieza mucho antes; tenemos que empezar desde ahí, para que los resultados sean realmente definitivos”.

El flamante Subsecretario, expresó cual será el eje prioritario por el cual comenzará a trabajar desde este nuevo rol y dijo que “se trata de llegar al vecino con todos los elementos sanitarios que tenemos hoy disponibles”. A su vez, insistió con la necesidad de volver hacia el territorio para verdaderamente acercar la salud al vecino en cualquier sector de la ciudad.

Por su parte, el intendente Luis Castellano manifestó: “Que Martín haya asumido en el Concejo y que Diego hoy haya aceptado la propuesta que le hicimos, para nosotros es una satisfacción y un orgullo. Pero también es algo que se iba a dar naturalmente, porque es un equipo que tiene personal médico, pero detrás de ellos, hay una enorme cantidad de gente que trabaja todos los días para que sea posible la salud pública de calidad en Rafaela”.

“Le agradezco que haya aceptado a él, y a su familia por haber estado de acuerdo, porque es un compromiso grande ya que son muchas horas de trabajo, incluyendo fines de semana. Y esto no tiene tiempos; es todo el día”, valoró Castellano.

“Por otro lado, tenemos grandes desafíos por delante que estamos construyendo junto al Gobernador, y también con el Gobierno nacional. Entre ellos, la terminación del nuevo Hospital y el traslado a ese lugar, de todo un equipo que tiene que prestar servicios ahí”.

Además, “tenemos el desafío de ver qué sucede con los lugares que van quedando en el antiguo “Jaime Ferré”, con la pandemia que no ha terminado, todo lo que tiene que ver con la salud en los primeros niveles de atención. A lo que se le suma zoonosis, lo relacionado con los animales y su salud”, detalló el Intendente.

“Tengo grandes expectativas de seguir fortaleciendo la salud pública en la ciudad y poder trabajar todos los temas que abarca la Subsecretaría de Salud, que son muchos y muy amplios”, expresó Castellano.