Estudian alternativas con aplicaciones biológicas

A tono con la dinámica que caracteriza al sector y las exigencias de la flamante ordenanza de fitosanitarios, de segura pronta implementación, y atendiendo al marco de trabajo conjunto que durante el año están realizando INTA y Productores Unidos de Rafaela (PUR), la comisión de trabajo técnico de ambos grupos se abocaron a la definición de estrategias en producciones con fitosanitarios de origen biológico, potencialidades modernas de la nueva normativa, dentro de los primeros 150 metros posteriores al límite entre campo y ciudad, y como prolongación de los 50 metros de prohibición total.

Los contenidos de la nueva ordenanza representan un “gran desafío de avanzada”, definidos proactivamente así por la prensa nacional, especialistas legales y técnicos, e invitan a generar propuestas de producción reales y eficientes dentro de esa área geográfica que en el derogado decreto se destinaban en muchos casos al abandono, por no disponer de la tecnología o el período de transición para adaptar el sistema de producción a la normativa. Tomando esta original alternativa de ideas, la Unidad Experimental local de INTA junto a los productores periurbanos dan marco a una nueva serie de encuentros a desarrollarse en lo sucesivo, y que tendrán en primera instancia dos unidades temáticas de trabajo y de ejecución.

Primero, el análisis de la implementación de la ambiciosa barrera forestal exigida por la nueva legislación, tanto sobre variedades, períodos de tiempo de implantación, sistemas de riego y mantenimiento, control de plagas y malezas, y reposición de unidades. Todo esto para la plantación de 36.000 ejemplares en el escaso tiempo de dos años (comparativamente el municipio local colocó 2.500 unidades arbóreas dentro de la ciudad durante 2021). Además deberá contemplarse todo tipo de imponderables que se sucedan en este proceso con 45 km lineales de barrera en doble anillo circundante a los límites de la urbe. Sin dudas todo un desafío que requerirá del Estado para hacer que la letra, de gran inspiración, se haga realidad y no quede en meras teorías de imposible ejecutividad.

Segundo, la definición, diseño y proyección de modelos de implementación de alternativas tecnológicas con productos biológicos, en los primeros 150 metros posteriores a la nueva línea de prohibición de 50 metros. Es de destacar que estos insumos deben ser utilizados de acuerdo a las indicaciones para su registro, las alternativas deben evaluarse no sobre sus composiciones, materia que le cabe a SENASA y su segura clasificación autónoma y diferenciada en el corto plazo de los fitosanitarios según su tipología, sea esta de origen químico y en su antípoda de origen biológico, sino que el eje de trabajo conjunto pasará pues en analizar las opciones científicas y comerciales con las que hoy se cuenta, muy limitadas pero en franca evolución prestacional, que permitan en el corto plazo aplicar un paquete tecnológico ecológico para el control de algunas plagas, aunque no el grueso de ellas ni malezas ya que aún requieren de la concreción de proyectos de desarrollo paulatino y con las necesarias etapas que el saber científico exige.

Esto permitirá a Rafaela y su entramado productivo, con la gradualidad antes citada, estar al alcance inmediato de los novedosos productos de origen biológico, recuperando así, con igual temporalidad, las tierras hoy libradas a todo tipo de dificultades que la mera prohibición que desde hace casi 20 impone. Desde entonces y hasta nuestros días, una porción importante de ellas quedaron sujetas a la libre voluntad de los ecosistemas sin control, sin que redunden en beneficio para la comunidad y con un impacto ambiental negativo. Sirve de ejemplos enmalezamientos radiculares de dificilísima involución; cría comunitaria de insectos, roedores y otras alimañas vectores de enfermedades y contaminación; retentores de basura urbana con obstrucción hídrica de canales y anegamiento de calles del periurbano; escondites y aguantaderos de delincuencia, entre otros males.

Sin dudas, todos estos esquivos problemas que ponen en jaque no sólo al campo sino especialmente a la seguridad sanitaria y social de los barrios fronterizos de la ciudad con la ruralidad, van a tener con la nueva ordenanza un primer camino de solución de la mano del saber científico y de la misma naturaleza, la que brinda y brindará nuevas herramientas para que, valiéndose de sus atributos orgánicos pueda controlar, junto al hombre, los obstáculos productivos que aquejan al sector y su perfilado transversal urbano, ecológico y comunitario.