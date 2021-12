El Concejo arrancó con el análisis del Presupuesto

El gran tema que le queda por tratar al Concejo en lo que resta de este 2021 comenzó a ser desmenuzado y, como es costumbres, afloraron las lógicas inquietudes de la oposición, aunque la opinión generalizada de los ediles es que el tiempo debería alcanzar para que la “ley de leyes” de la ciudad llegue al recinto en la última sesión del año y sea aprobada.

Con esa intención, en la víspera, los concejales rafaelinos iniciaron un examen a fondo del conjunto de gastos e ingresos previstos para el próximo ejercicio y a medida que se fue avanzando aparecieron por parte de las bancadas no oficialistas interrogantes sobre partidas afectadas a distintas áreas de Gobierno sobre las que solicitarán una fundamentación.

Con ese fin, serán citados para los próximos días, Guillermo Lanfranco, del área de Hacienda y Finanzas, junto a Marcelo Barbero; la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero; el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino; la secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Cecilia Gallardo; y secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso.

Tal desfile no es para menos, si se tiene en cuenta que se trata de un Presupuesto que en su proyecto original contemplaba un volumen de recursos y erogaciones de casi $ 6.000 millones, dinero con el que se debe atender el funcionamiento de la estructura municipal y un sinnúmero de servicios, acciones y programas para el bienestar de la comunidad.

El primer pedido llegó de la mano del concejal Leonardo Viotti para que ser efectúe una adecuación de los “números” del presupuesto debido a que la baja (dispuesta por la oposición en el Concejo) que sufrió la actualización de tributos pedidos por el Ejecutivo hizo menguar ostensiblemente los ingresos y, por consiguiente, se deben ajustar los egresos previstos. A la merma en los recursos debe agregar la disminución de la tasa agrolimentaria, también aprobada por el Cuerpo legislativo. A su vez se debe tener en cuenta que hay nuevas erogaciones como la creación de un centro de atención primaria de perros y gatos y la cortina forestal (cerca de $ 30 millones) que se aprobó con la ordenanza de límite agronómico.



CONTRATOS EN LA MIRA

Al referirse al incremento de personal de la planta municipal (pase a situación de revista permanente de contratados y más contratos) que proyecta el Ejecutivo, el mismo concejal señaló que no lo va a aprobar si antes no tienen información precisa sobre cómo se usaron los 40 cupos otorgados para este año.

“La última vez otorgamos un aumento y se pasó de 1.220 a 1.260 puestos de planta disminuyendo en 20 los cupos de contratos. Entonces, se aumentaron en 40 los puestos de planta. Hoy, están en 1.260 de planta y 280 contratos y ellos quieren ir a 1.320”, apuntó Viotti y agregó: “vinieron a pedir esos cupos alegando que había gente con 6,7 u 8 años de antigüedad que estaban con contratos y queremos asegurarnos que hayan sido utilizados para pasar a esas personas a planta. Conocemos, al menos, un caso en el que no se respetó. Y no queremos que lo usen para otros”.

Fue en ese momento que el oficialista (PJ) Juan Senn le recordó al referente de bloque de Juntos por el Cambio que “no fue solo el ejecutivo el que pidió por los cupos sino que también lo hizo el mismo sindicato (SEOM)”.

Por su parte, Lisandro Mársico reforzó el reclamo de Viotti y solicitó un informe detallado y preciso de los actuales contratos y específicamente sobre la antigüedad de cada uno”.

Ceferino Mondino aportó otra mirada y expresó que “la prioridad tiene que ser evaluar la eficiencia del personal más que la antigüedad a la hora de pasar a planta porque si no hacemos un estado cada vez más grande y más grande”, pero Martín Racca le explicó, a partir de su reciente paso como subsecretario de Salud, que “cada seis meses se hace una evaluación de los contratados y esa calificación se pasa a su expediente”.



MÁS TEMAS

Viotti también objetó que “todos los años nos ponen una venta de activos fijos ($ 73 millones) como el Predio de la Flor, que creo que este año también está, o tal vez es otro predio, y es una manera de inflar los recursos para nivelar los egresos e ingresos y tener superavit”.

En otro orden, Miguel Destéfanis indicó que no observaba imputaciones de dinero para ciclovías y que sería oportuno conocer “qué se hizo con el dinero que vino”. A la queja le sumó el adoquinado “que se demora muchísimo y hace 20 años que se arrancó con la renovación” e incluyó también al cementerio porque “no hay partidas para trabajos y pintura en su frente y es la entrada a la ciudad y por respeto a todos los que tenemos seres queridos ahí”.

Quien le contestó fue el concejal Senn y le recordó que las obras de “ciclovías y ciclocarriles y veredas se votaron (por el Concejo) en el marco del programa ‘Argentina Hace’ y se están ejecutando en distintos tramos callejeros de la ciudad con una inversión de 800 millones. Son fondos no reintegrables que vienen de Nación y por eso no están incluidas estas obras en el presupuesto. Asimismo, detalló las obras internas en la necrópolis, pero coincidió en que es necesaria una intervención en el frente de la necrópolis”.

Otro cuestionamiento del frente amarillo fueron las obras de pavimento. “Vi que hay solamente 30 cuadras incluidas, pero nos han dicho desde el municipio tiene una capacidad operativa para hacer 50 y quisiera saber por qué no se hacen más”, comentó Viotti.

El lunes venidero, seguirá el debate en comisión del presupuesto 2022, y con la presencia de funcionarios se intentará encontrar consensos en todos los puntos que se pueda, aunque, en este tipo de cuestiones, mucho siempre quedan para ser dirimidos en la sesión, ámbito en el que la oposición contará con los votos necesarios para hacer prevalecer su voluntad.