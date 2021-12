Tensa reunión por el subsidio a los Bomberos Voluntarios

El presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rafaela, Miguel Gómez asistió al Concejo luego de que el Departamento Ejecutivo envió un proyecto para extender por un año el subsidio de 0,5 % del monto recaudado en concepto de Tasa General de Inmuebles y Derecho de Registro e Inspección a la entidad en el período comprendido entre el 1 de enero 2022 y el 31 de diciembre del mismo año.

Según el oficialismo, la iniciativa -aprobada por el Concejo en diciembre de 2019 con vigencia por dos años- tenía el visto bueno de las autoridades del Destacamento, pero la oposición lo objetó aduciendo estar al tanto de expresiones del titular de la Asociación en las que manifestó su desacuerdo.

En ese marco, se convocó a Gómez y de entrada aclaró: “me enteré por los medios de la prórroga”. Luego comentó las sumas exorbitantes que requiere un equipamiento adecuado para el personal del cuartel, el mantenimiento de las unidades, elementos de trabajo y los gastos corrientes a los que sumó “un gasto por alquiler de $ 108.500, que es pérdida neta y a partir de enero si nos aplican ley de alquileres sube un 50%”, y sorprendió a más de uno.

Fue una constante en las palabras de Gómez recalcó en varios pasajes la necesidad de lograr estabilidad en el sostenimiento del Destacamento y su operatividad a partir de los recursos municipales ante la incertidumbre de otros aportes. “De la provincia vamos a estar recibiendo 100 mil por única vez y del subsidio nacional (unos $ 2 millones al año) estamos llevando todos los requerimientos, pero no significa que lo cobremos”.

“Es por ello que peleamos el aporte municipal”. ¿Qué hacemos si cambia el gobierno nacional y no hay más subsidio, bajamos las persianas?, preguntó a los concejales. “Imagínense cómo está la gente del cuartel. Son voluntarios, no cobran nada”. ¿No sería mejor que la normativa se apruebe para siempre para trabajar con tranquilidad. Por eso, lo que estoy pidiendo es que esto no vuelva a suceder todos los años”, agregó.

Después, llegó un acalorado debate con Leonardo Viotti y se tiraron con munición pesada, cuando Gómez le reprochó al radical haberse opuesto a la ordenanza que habilitó el subsidio, pero Viotti lo desmintió tajantemente y le reprochó su vinculación con el Gobierno local y de “utilizar una institución noble como bomberos voluntarios para ensuciarme en plena campaña y sacarme algunos votos”.

Vale recordar que el proyecto ya tiene despacho de comisión y se tratará este jueves con una prórroga de un año.



“VAMOS A AUMENTAR EL PORCENTAJE”

Al finalizar la reunión La Opinión accedió, de primera mano, a la información que miembros de la oposición tienen decididos ir a la sesión del jueves próximo con la propuesta de incrementar el 0,5% que se deduce de tributos municipales con destino a la Asociación Bomberos Voluntarios.

Si bien mantuvieron en celosa reserva a cuánto ascenderá el aumento, se pudo acceder a la información que sería de un 100%, con lo que el aporte se elevaría al 1% y el Destacamento Rafaela vería aumentado sus ingresos de manera ostensible si se tiene en cuenta que en el presupuesto 2022, bomberos voluntarios tenía asignada una partida de unos $ 9.540.000 millones.