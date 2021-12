Crece el maltrato infantil

En el mundo imperfecto en el que vivimos salen a la luz, con singular potencia, plagas sociales que siempre estuvieron, naturalizadas por error u omisión, pero nunca quedaron expuestas con tanta visibilidad y crudeza al punto de horrorizarnos. La violencia en todas sus formas no están permitidas pero aún así es moneda corriente en distintos ámbitos. La violencia de género se instaló como un drama que necesariamente debemos combatir desde hace poco tiempo ante el aumento de femicidios. La consigna ni una menos debería poder ser realidad algún día, aunque para ello habrá que trabajar duro y sin descanso.Y ahora otro flagelo que quedó al descubierto es el maltrato infantil, la violencia contra los niños que nos parte el corazón de dolor. Porque es inconcebible atacar a esas almas y cuerpos chiquitos y chiquitas que transitan la edad de la inocencia. Nos enoja, nos genera impotencia y también indignación cuando se somete con golpes a la niñez, más aún si el final de ese calvario es la muerte.El asesinato en La Pampa del niño Lucio Dupuy, de tan solo cinco años, fue la gota que colmó el vaso, y ojalá se transforme en una bisagra para marcar una nueva etapa en la que podamos proteger a las niñeces. Aquí cabe abrir una suerte de paréntesis y alertar que el informe reciente del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) muestra que el 65 por ciento de los niños y niñas viven en hogares pobres. Esta situación, duele admitirlo como sociedad, es de una violencia extrema, una injusticia inaceptable.Lo cierto es que los argentinos estamos frente a un espejo que nos devuelve una imagen de violencia que nos sorprende, como que no nos dábamos cuenta que el deterioro del tejido social es tan profundo que la vida está en riesgo en todos lados en todo momento. Somos un país violento, con una inseguridad teñida de sangre porque los robos en las calles o en el interior de las viviendas o comercios terminan con crímenes y generan ausencias permanentes que nos sumergen en un eterno estado de tristeza. Cuando se registran femicidios, los hijos e hijas son víctimas directas del delito.El crimen de Lucio Dupuy, de cinco años, en La Pampa, por el que están detenidas su madre y la pareja de ésta y el reciente caso de Salomón en Neuquén, de dos años, que fue abusado y asesinado a golpes por su padrastro, generaron todo tipo de reacciones y reclamos de la sociedad. Los primeros interrogantes que surgieron en el caso Dupuy fue el rol que tuvo la Justicia ante la evidencia que había presentado el padre de que un final así podría producirse, en dónde estaba la contención social de la familia y la escuela y por qué no denunciaron lo signos evidentes de maltrato que presentaba Lucio. La psicóloga infantil y maestra, Sabrina Niño, explicó en declaraciones al canal de noticias TN que la mayoría de las situaciones de abusos se producen en el hogar. Según la especialista, lo que se ve es cómo el entorno termina creando una situación donde se revictimiza a la víctima, la cual aprende que tiene que guardar secretos, que tiene que tolerar, que tiene que aceptar como lo ‘normal’ eso que le está pasando.Como derivación del crimen de Lucio, las denuncias por maltrato infantil a la línea 137 aumentaron un 73 % en cinco días según reveló Eva Giberti, psicóloga especializada en maltrato infantil y directora del programa 'Las Víctimas contra las Violencias'. Entre los meses de octubre de 2020 y septiembre de 2021, las consultas recibidas al Programa del Ministerio de Justicia de la Nación a través de la Línea Nacional y la línea de WhatsApp fueron 15.118, para un total de 20.520 víctimas -pueden existir más de una víctima por consulta-, de las cuales 9.989 fueron niños, niñas y adolescentes.