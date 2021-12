El Presupuesto 2022 incluye $ 1.085 millones para la 34

El Gobierno nacional reservó una partida de 1.085,7 millones de pesos para continuar el año que viene con la transformación de la Ruta Nacional 34 en autopista, según se desprende de la planilla anexa de obras del proyecto de Presupuesto nacional 2022 que se encuentra en estudio en la Cámara de Diputados de la Nación. Concretamente, se trata de la "duplicación de la calzada en RN 34, tramo variante de Rafaela - empalme RP 13, sección: Km 44+400 - Km. 60+290" de acuerdo al detalle.

Según publicó diario El Litoral, el Presupuesto contempla una baja inversión en la Provincia de Santa Fe en lo que respecta a obras de ejecución plurianual. En este sentido, la Nación estima ejecutar a lo largo del 2022 obras por un monto de $9.776,8 millones, esto es apenas 5% del total de inversión prevista en obras viales en todo el país durante el próximo año, que asciende a $197 mil millones. Además, se menciona una inversión para infraestructura urbana por $117 mil millones, obras eléctricas por $127 mil millones y obras de Aysa -la prestadora de servicios sanitarios en Buenos Aires- por $133 mil millones.

En la provincia de Santa Fe, la construcción del acueducto San Javier, etapa San Javier - Tostado se lleva el importe más elevado con $ 2.037,4 millones, según las planillas complementarias del Presupuesto. En segundo lugar figura el tercer carril en el acceso Rosario de la autopista a Buenos Aires, con $1.099,2 millones, y completa el podio la duplicación de la calzada en RN 34, tramo variante de Rafaela - empalme RP 13, con $1.085,7 millones.

Asimismo, se incluye la Obra Hidrovial en la Ruta Interprovincial 35 Santa Fe / Santiago del Estero con $201,9 millones; $ 224 millones para la construcción de canal Interprovincial del Límite con Santa Fe, tramo: Las Arenas - Cañada de las Víboras (89km) y otros $137,8 millones para Las Arenas - Río Salado, de acuerdo a lo publicado por El Litoral. En tanto, hay una partida de $524,6 millones para la RN9 y como “conservación de rutina” se incluyen $117,9 millones para RN11 y RN A009, Tramo: Crespo (RP39) - Avellaneda (RP31) / Puerto Reconquista - empalme RN11.

Además, se prevé destinar $453,7 millones para la RN11 en el tramo Timbúes - Santa Fe; $34,9 millones de Santa Fe a Crespo; $373,5 de allí a Avellaneda y $422 millones más hasta la capital chaqueña. En la lista también se observa un presupuesto de $ 335,5 millones para la repavimentación en RN33, Km. 754,00 a Km 764,80; Km. 764,80 a Km 767,10 y Km. 767,10 a Km 768,24. (BID 4338); $ 296 millones para la construcción del sistema cloacal Cañada de Gómez (PROAS II) y $ 166 millones para el Centro Integral de Residuos Sólidos en Reconquista, Avellaneda, Guadalupe Norte y Nicanor Molina (BID N° 3249).

Finalmente, el proyecto de ley de Presupuesto Nacional deja abierta la posibilidad de autorizar un crédito internacional por U$S 920 millones de dólares para la construcción de un puente entre Santa Fe y Paraná, una nueva conexión entre las capitales más allá del Túnel Subfluvial. En este mismo capítulo se encuentra la alternativa de gestionar financiamiento por U$S 1.150 millones para la autopista Rufino-Rosario. Y según publicó El Litoral, en la planilla de “avales, finanzas o garantías”, en las que la Nación respalda créditos tomados por las provincias, figuran además U$S 230 millones para el acueducto Coronda-San Francisco.