El comercio, listo para recibir a los consumidores

Cuando faltan menos de 10 días para la celebración de la Navidad, los comerciantes rafaelinos mantienen sus esperanzas para lograr óptimos niveles de ventas desde hoy y hasta el viernes de la semana próxima. Las fechas festivas de fin de año son las más importantes en el calendario comercial, por lo que genera expectativas favorables en una amplia cantidad de rubros. "La inflación es el principal adversario que tenemos todos, y eso se advierte principalmente en la actividad comercial porque el poder adquisitivo del salario no se recupera más allá de las paritarias. De todos modos, con las graduaciones de las escuelas secundarias, la posibilidad de volver a celebrar encuentros y fiestas, ha permitido que tiendas, zapaterías y otros comercios del rubro fiestas hayan registrado una mejora en sus ventas. Ahora esperamos que Papá Noel o el Niño Dios nos ayude a todos los comercios de todos los rubros", subrayó el dueño de un negocio ubicado en el microcentro de la ciudad.

Juguetes, ropa, calzado, relojes, adornos, electrodomésticos, bazar, vinos, comidas gourmet, colchones, almohadas y otros rubros esperan disfrutar de una Feliz Navidad a partir de ventas en alza. "Desde hace varios días hay personas que preguntan precios o bien aprovechan los descuentos de Billetera Santa Fe. No te olvides que en varios rubros solo se puede pagar de lunes a miércoles, y por esperamos un aluvión de clientes la semana que viene, solo rezamos para que el sistema de esta forma de pago funcione correctamente porque beneficia tanto a los negocios como a los compradores", agregó el comerciante consultado.

"Pedimos por favor paciencia porque habrá días que se formen colas en muchos locales, necesitamos que todos utilicen los barbijos para hacer las compras. Actualmente se observa que muchos se los olvidan o eligen no usar los tapabocas tal vez porque durante varias semanas no se registraron casos de Covid, pero ahora justo estamos viendo que hay más contagios y lo mejor para la salud de todos es cuidarnos", sostuvo.

Con las reuniones familiares de fin de año los que también aprovechan para elevar sus ventas son los supermercados, autoservicios y despensas. "Mucha gente está esperando que haya ofertas y promociones porque el salario no se estira y la sensación es que todo aumenta, la gente está muy atenta a los descuentos para aprovecharlos y ahorrar aunque sea unos pesos. Y cuando se descubren esas ofertas generosas en una góndola, inmediatamente le sacan fotos y las comparten en los grupos de WhatSapp para que sus amigos y familiares también puedan sacar ventaja de la oportunidad. Por eso verás que cada vez más personas sacan fotos a los precios en las góndolas", sostuvo el comerciante consultado por este Diario.

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) señalaron que "adelantarse a la Navidad y comprar los regalos con anticipación representa una oportunidad para incrementar las ventas, pero también sirve para quebrar la estacionalidad y evitar largas colas y aglomeraciones, que es lo que sucede cuando las compras navideñas se dejan para último momento". Este año, las semanas previas a la Navidad albergan un escenario de cierta reactivación comercial al levantarse varias restricciones de circulación, acceso a centros urbanos y horarios de los centros comerciales abiertos, agrega la entidad.

En este marco, las expectativas son positivas más allá del fantasma de la inflación. Desde hoy y hasta el mismísimo viernes 24, transitaremos diez días de intensa actividad en todo el sector comercial.