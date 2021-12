Nocturnidad: horario de cierre hasta las 6

El bloque de concejales de Juntos por el Cambio pidió extender el horario de cierre de manera definitiva en bares, discotecas, locales bailables o similares hasta las 6:00 AM.

Los concejales del bloque Juntos por el Cambio, Germán Bottero, Leonardo Viotti, Alejandra Sagardoy, Miguel Destefani y Ceferino Mondino presentaron para su aprobación un proyecto que solicita extender de manera definitiva el horario para la nocturnidad hasta las 6 de la mañana.

A través de una minuta de comunicación, los ediles solicitan al Departamento Ejecutivo Municipal que a través de las áreas que correspondan, se analice la factibilidad de extender el horario de cierre de manera definitiva hasta las 6 AM, en discotecas, locales bailables o similares en lo que refiere a la nocturnidad, respetando los protocolos de pandemia establecidos.

En los fundamentos se indica, que el último Decreto provincial N°1947 de fecha 01/10/2021, que rige hasta fines de diciembre, expresa que es potestad de cada municipio adoptar las disposiciones vinculadas a los horarios de funcionamiento de ciertas actividades en lo que respecta a la nocturnidad.

La solicitud por extensión del horario, expresa el proyecto, es en virtud de la época del año que estamos transitando, donde se producen actos de finalización de cursos, cierres de año, eventos sociales diversos. Asimismo respaldan el planteo, aduciendo que en otras ciudades de la provincia de Santa Fe ya se ha modificado el horario, no siendo así en la ciudad de Rafaela.

El proyecto sostiene que extender el horario de cierre hará que los jóvenes puedan permanecer y estar contenidos dentro de los sitios donde se desarrollen los eventos, y de esa forma no estar circulando por las calles de la ciudad con los riesgos que implica. Además se podrá evitar el traslado a otras localidades, sabiendo que el mayor índice de siniestros viales se origina en edades comprendidas entre los 16 a 30 años, precisamente en horarios nocturnos. De esta manera, seguramente los padres tendrán tranquilidad al saber que sus hijos están dentro de la ciudad, argumentan desde el bloque de Juntos por el Cambio.