Gracias: gira de despedida de Palito Ortega

Palito Ortega, El Rey, se reencontró con su público para decirle Gracias!!

Palito emprendió, de esta manera, su Tour Despedida, con un show majestuoso y emotivo.

El comienzo vino de la mano del querido y reconocido actor Oscar Martínez, haciendo de maestro de ceremonia y autoproclamándose: ¨Súbdito del REY¨, ante un público eufórico que desbordó las instalaciones del Estadio Luna Park.

El Rey repasó su increíble y extensa carrera, donde no faltaron sus grandes hits que traspasaron generaciones.

El show arrancó con “Un muchacho como yo” para luego dar paso a clásicos como: “Bienvenido amor”, “Viva la vida”, “Corazón contento” y “La felicidad”, entre otros.

La espectacular e impactante puesta en escena estuvo a cargo de un equipo formado por Diego Sáenz, Natalia del Castillo, Santiago Fernández, Luis Méndez y Emanuel Ortega.

No faltaron las baladas que todos esperaban: “Sabor a nada” y “Lo mismo que usted”.

Su gran amigo y director de la banda, Lalo Fransen, tuvo su momento, con un medley que incluyó “La niña”, “Media medalla” y “Oye niña”.

Palito volvió al escenario, con un cambio de vestuario, para hacer ese set final donde hubo momentos para bailar “Popotitos”, para el recuerdo “Mi primera novia” en donde no pudo faltar la presencia su gran amor Evangeliza, para la emoción: “Canción para Cacho”, para sorpresa de todos los presentes el saludo del Papa Francisco por las enormes y deslumbrantes pantallas en ¨Creo en Dios¨ luego para la esperanza vino “Yo tengo fe” y para que pueda decirle a su público “GRACIAS”, por todos estos años de música y de fidelidad.

Una primera noche de tantas que se vienen, en su gira por todo el país.

A pedido de la gente se suma una nueva función, que será en abril de 2022.



UN LUNA PARK NO ALCANZA!!

Por entradas agotadas nueva función:

22 de abril de 2022: Estadio Luna Park

Entradas con descuento hasta el 31 de diciembre por TicketPortal

Aquí más fechas de la Gira “Gracias”:

9 de enero: Jesús María (Córdoba)

19 de febrero: Henderson (Provincia de Bs. As.)

22 de febrero: Teatro Colón (CABA)

26 de febrero: Teatro Municipal (Santiago de Chile)

24 de Marzo: Teatro Metropolitan (Rosario)

26 de marzo: Quality Espacio (Ciudad de Córdoba)

1 de abril: Teatro Mercedes Sosa (San Miguel de Tucumán)

22 abril: Luna Park (2da. Función)

Fechas a confirmar:

Arena Maipú (Mendoza).