RAMONA. - Suscripto el respectivo convenio por el presidente Comunal, José Barbero, el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia ha resuelto el financiamiento de un proyecto presentado en los alcances del Programa Banco Solidario de la cartera encabezada por el Ministro Danilo Capitani, que mediante aportes no reintegrables para municipios, comunas y organizaciones civiles brinda asistencia financiera a proyectos productivos.

Esta alternativa crediticia está orientada a personas o grupos asociativos que tengan iniciativa y conocimiento y no pueda acceder a la posibilidad de créditos en entidades bancarias o financieras, con destino específico a la adquisición de herramientas, maquinarias e insumos y un monto máximo de $ 70.000.

Por sus características, entre sus lineamientos se prioriza a mujeres, familias en las que el emprendimiento es su única fuente de ingreso y aquellos dedicados a la producción de alimentos.

Esta herramienta, junto a otras implementadas por la gestión local, promueve el surgimiento y fortalecimiento de pequeñas actividades económicas que aporten al sostenimiento de las familias beneficiarias.



PASE A PLANTA DE PERSONAL TEMPORARIO

Enmarcada en la política de mejoramiento permanente de las condiciones laborales de los empleados comunales que incluye la renovación de las herramientas de labor, la formación y capacitación, la protección de su salud e integridad y las acciones de estímulo y calidad de vida, se ha resuelto el pase a planta permanente de seis empleados que, hasta el momento, revestían el carácter de temporarios y desempeñan fundamentales tareas, tanto en administración como en corralón.

La decisión implica regularizar su situación y brindarle estabilidad y tranquilidad económica a sus familias pero, además, reconocer y estimular el esfuerzo, superación y compromiso en cada jornada, entendiendo que un entorno apropiado redunda de manera directa en rendimiento y eficiencia.

La medida había sido acordada recientemente con delegados gremiales y autoridades del Sindicato de Empleado y Obreros Municipales (SEOM) con quienes se vela mancomunadamente por el resguardo de los derechos y obligaciones del personal dependiente del municipio ramonense.



VISITA DE LAS 300 MILLAS DE SANTA FE

Con una amplia convocatoria de amantes de los fierros y de simples espectadores atraídos por el color y majestuosidad de los vehículos que formaron parte de la travesía pautada para la 7° edición de las 300 millas de Santa Fe, que unió las localidades de Zenón Pereyra y Miramar de Ansenuza, incluyendo una escala en Ramona.

Se trata de un rally de regularidad para autos clásicos y antiguos distribuidos en las categorías Vintage, Contemporáneos, Interés Especial y Baquets.

La actividad ha sido una excelente ocasión para que los visitantes conozcan de los atractivos del Museo y, por razones obvias, en particular la sala del deporte motor. A su vez, los ramonenses pudieron disfrutar de la belleza de los históricos vehículos que participan de esta apasionante experiencia.



CONVENIO DE PASANTÍAS TURÍSTICAS

Resultado de la provechosa experiencia alcanzada durante el año 2021, la Comuna ha renovado el acuerdo con la Universidad Nacional de Rosario para el desarrollo prácticas pre-profesionales de sus estudiantes y otro tipo de actividades que resulten de mutuo interés en el campo turístico.

El objetivo del mismo es la formación de recursos humanos, específicamente vinculados a la diversificación de la matriz económica y actividades alternativas en el medio rural, y permite al Grupo de Turismo Rural acceder a la asistencia técnica de idóneos en la materia.