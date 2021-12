Primera presidente comunal

COLONIA RAQUEL. - Con mucha emoción y en un día muy especial, Colonia Raquel vivió el acto de asunción de las nuevas autoridades. Pero no fue un acto más, fue el acto donde asumió la primer mujer como nuevo Presidente de la Comuna. Se trata de Luciana Marisabel Peter que sucederá a Víctor Hugo Perussia en el período 2021/2023.

“Hoy 10 de diciembre me toca asumir el rol de conducir políticamente a Raquel, y siento mucho orgullo por ser la primer mujer que va a desempeñar el cargo de Presidente Comunal y además me posiciona ante el más grande de los desafíos. Un camino maravilloso y a la vez muy complejo que comenzó hace más de seis años, cuando fui convocada por un grupo de jóvenes, todos ellos con un mismo propósito: cambios, mejoras y avances en nuestra localidad. En ese tiempo fue aprendiendo y enriqueciéndome personal y laboralmente. Hoy estoy aquí mi querida localidad, firme y fuerte, dispuesta a trabajar por y para Raquel, y a cada vecino les digo desde lo más profundo de mi corazón…gracias!!! Por confiar, creer y apoyar cada propuesta en las cuales fueron invitados a ser parte. Hoy somos un equipo y como equipo debemos trabajar todos juntos para un mismo objetivo”.

Por su parte Víctor Hugo Perussia quien estuvo al frente de la Comuna por tres períodos consecutivos agradeció a todos los que lo acompañaron. También dijo que seguirá estando en el equipo y trabajando por Raquel. Se despidió “agradeciendo a todos y manifestando que hay mucho por hacer, entre todos lo lograremos”.

Las nuevas autoridades Titulares de la Comuna de Raquel son las siguientes: presidente Peter Luciana Marisabel; vicepresidente Fleitas Silvia Estela y Tesorero Perussia Pérez Víctor Hugo.

La tarde amenazante y el cielo nublado, fueron surcados por un fuerte aplauso y saludos para las nuevas autoridades raquelinas.