Detienen al único prófugo por la muerte de Cornalis

En horas de la madrugada de ayer, un hombre que tenía pedido de captura vigente a raíz de su presunta coautoría en el secuestro y homicidio del vecino de María Juana, Héctor Cornalis, fue detenido en la provincia de Entre Ríos.

Se recuerda que dicho homicidio fue cometido el 16 de abril de este año en inmediaciones de la sede de la Cooperativa láctea "22 de Marzo" ubicada en jurisdicción de Eustolia (departamento Castellanos), donde Cornalis laboraba en un cargo jerárquico.

De acuerdo a fuentes irreprochables, la persona detenida tiene 25 años y fue identificado como Miqueas Julio C. Fue privado de su libertad en un operativo policial llevado a cabo en las primeras horas de la jornada de ayer en la ciudad de Victoria (provincia de Entre Ríos).

El fiscal a cargo de la investigación del homicidio de Cornalis es el Dr. Carlos Zoppegni, de la Unidad Fiscal San Jorge, quien ya realizó el pedido de extradición del detenido a la provincia de Santa Fe. Una vez que sea trasladado a nuestra provincia, el hombre detenido será imputado por el fiscal Zoppegni.



DETALLES DE

SU DETENCION

El detenido Miqueas Julio C. de 25 años, era el único prófugo en la investigación de la muerte de Héctor Cornalis.

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) Departamento Operativo Región 1 Distrito San Martín, llevó a cabo múltiples tareas investigativas que permitieron establecer que Miqueas C. se encontraba viviendo en la ciudad de Victoria (provincia de Entre Ríos), sobre quien pesaba pedido de captura a nivel provincial y nacional por parte de la justicia santafesina.

Cabe destacar que la AIC solicitó colaboración a personal de Investigaciones de dicha ciudad entrerriana y que en la jornada de ayer personal de ese organismo con los recaudos legales respectivos procedió a allanar una vivienda ubicada en zona suburbana de la localidad de Victoria, lográndose la detención de Miqueas C. y el secuestro de material estupefaciente (cocaína y marihuana), como así también dinero en efectivo en moneda argentina y extranjera (dólares).

El detenido fue puesto a disposición de la AIC Distrito San Martín, y se conformó una comisión para trasladar al individuo hacia Santa Fe, a los fines legales pertinentes, y a disposición de Fiscalía Nº 150 San Jorge a cargo del fiscal Dr. Carlos Zoppegni.