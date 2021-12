El blooper insólito que le terminó dando el ascenso a Vila y del cual todos hablan

Una situación inédita ocurrió en la definición del ascenso de la zona Norte, en la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol, el último domingo. Argentino de Vila e Independiente San Cristóbal jugaban el partido de vuelta tras el 0 a 0 de ida. Fue empate 3-3 y la definición se llevó a los penales. Una de las ejecuciones tuvo un desenlace muy particular y las imágenes no tardaron en hacerse virales en las redes sociales.

Argentino de Vila se terminó quedando con el ascenso a la Primera A, pero en dicha definición desde los doce pasos fue donde ocurrió el hecho extraordinario que asombró a todo el mundo.

En el arranque de la tanda de cinco tiros Independiente se puso en ventaja. Luego, fue el turno de Argentino y el encargado fue Martín Marconetti que remató de derecha, fuerte al medio, alto, pero la pelota dio en el travesaño. El lateral izquierdo no tuvo consuelo y salió caminando hacia la mitad de la cancha, mientras el guardameta local, el “Laucha” Ibáñez, festejaba. El arquero siguió la trayectoria de la pelota que había tomado gran altura, pero no reaccionó cuando cayó, picó y se metió en el arco.

En relación a ello, Mauro Cardozo, árbitro del encuentro, le comentó a LA OPINIÓN: “Con el asistente nunca perdimos de vista el balón. Bien sabemos que el balón hasta que no se detenga no estaba fuera del juego. El línea, hay una imagen que enfoca de costado, se ve que mira para arriba, sigue la pelota, y cuando cae y pica y se mete en el arco. Los dos hicimos un golpe de vista y él con el banderín, yo con el silbato y el brazo marqué el medio, sabíamos que era gol. El arquero, que la pelota le pasó como a un metro seguía festejando como si el jugador de Vila había errado el penal”. Y luego agregó: “Los jugadores de San Cristóbal vinieron a protestar, no entendían lo que había sucedido pero se les explicó y volvieron a la mitad de la cancha”.

Marconetti volvió caminando y, sin entender nada, vio que sus compañeros lo fueron a saludar de forma efusiva. Mientras tanto, los jugadores del Rojo le reclamaban al árbitro, quien acertó al convalidar el gol porque la jugada fue lícita. Los penales continuaron y Argentino fue más preciso, por lo que se llevó la definición desde los doce pasos por 4-1.

De esta manera, el equipo vilense se consagró campeón absoluto de la Zona Norte y ascendió a la Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol.