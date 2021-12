El programa de la ARB

Finalmente la Asociación Rafaelina de Básquetbol publicó el programa de encuentros correspondientes a los cuadrangulares finales que restan en las diferentes categorías, y también las fechas y horarios para terminar la temporada 2021 de Primera División.Semifinales U19, a las 19.30hs Libertad vs 9 de Julio, 21.30hs Unión vs Independiente. Semifinales U13, a las 19.30hs Unión vs Libertad.Final Primera División Femenino, 21.30hs, en el estadio 17 de Junio, Ben Hur vs Unión de Sunchales.La Final U13, en cancha del mejor ubicado, a las 19.30hs.Final Four U14 (masculino), en cancha de CAI: 9.30hs Independiente vs Unión, 11.30hs Libertad vs 9 de Julio. A las 15.30hs se jugará por el tercer puesto y la gran final será a las 17.30hs.La final Absoluta de Primera División, 21hs, entre el Deportivo Libertad y Unión de Sunchales, en el Hogar de Los Tigres.Final U19, a las 19 hs., en cancha del mejor ubicado.