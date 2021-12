Lamolina reconoció que no fue penal el que sancionó a favor de Quilmes

El árbitro Nicolás Lamolina reconoció ayer que se equivocó al sancionar el penal a favor de Quilmes contra Ferro Carril Oeste en la revancha de la semifinal de la Primera Nacional, que terminó clasificando al equipo "Cervecero" a la final contra Barracas Central por el segundo ascenso a la Liga Profesional de Futbol 2022.

"Le pido disculpas a toda la gente de Ferro porque cuando pude ver toda la jugada por televisión me di cuenta que el que golpea al arquero de Ferro (Marcelo Miño) es el jugador de Quilmes (Federico Anselmo) y no al revés", reconoció Lamolina en una entrevista con TyC Sports, luego de que Quilmes se impusiera 1-0 tras convertir ese penal en gol.

"Desde mi posición observo que Miño sale desarmado a buscar la pelota y que Anselmo corre para tratar de llegar primero y allí se produce el choque que consideré como infracción en ese momento. Luego al volver a ver la jugada confirmé que no era foul del arquero", trató de justificar Lamolina tras su error.

El árbitro confesó que "no pude dormir en toda la noche" y reiteró el pedido de "disculpas por la equivocación y me siento totalmente decepcionado" .

Por su parte, Daniel Pandolfi, presidente de Ferro, dijo que "con las disculpas no alcanza" y aseguró que "no se puede terminar un año complicado con los árbitros de esta manera".

"Sé de la honestidad de Lamolina, pero sus disculpas no nos conforman. El partido Quilmes-Ferro le quedó muy grande y mostró ineptitud. Quiero justicia y tiene que haber una sanción para el juez aunque lo ideal seria que el partido se juegue de nuevo como ya pasó con un encuentro de Eliminatorias del Mundial de Rusia 2016", subrayó Pandolfi.

El 12 de noviembre de 2016, la FIFA en un histórico fallo, ordenó volver a disputar el partido entre Senegal 1-Sudáfrica 2 por el grupo D de las Eliminatorias para Rusia 2018 por un penal mal sancionado por el árbitro ghanés Joseph Ordatey Lamptey a favor de los sudafricanos.