La oposición daría quórum para el Presupuesto, pero calificó como irreales las proyecciones para el 2022

Diputados de distintos bloques de la oposición cuestionaron ayer el "diagnóstico" realizado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y calificaron como "irreales" y "ficticias" las previsiones del Presupuesto 2022. No obstante, dijeron estar dispuestos a dar quórum para su tratamiento en el recinto, en medio del apuro del oficialismo.

Tras la exposición de Guzmán ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, el primero en tomar la palabra fue Luciano Laspina, vicepresidente de ese cuerpo y uno de los referentes del interbloque Juntos por el Cambio para los temas económicos, quien expresó "total discrepancia con el diagnóstico del ministro sobre la economía argentina".

"Es difícil que podamos pensar en un escenario de crecimiento y estabilidad como plantea el Presupuesto, cuando la inflación se está acelerando", subrayó Laspina. Advirtió sobre el incumplimiento de la pauta inflacionaria de este año, la "brecha cambiaria de más del 100%" y la "franca caída" de las reservas internacionales, entre otros puntos.

El diputado santafesino del PRO indicó que el Presupuesto 2022 contempla un "ajuste del gasto muy grande" en el orden del "1,5% del Producto Bruto Interno (PBI)" y, por otro lado, advirtió: "Si no se dan los supuestos de los que estamos prendidos, con estas pautas, la tasa de expansión monetaria es muy alta, de entre el 60 y el 80% del PBI. Bastante preocupante".

Laspina señaló, además, que "los vencimientos con el FMI están, como mínimo, en una zona gris" en el Presupuesto 2022 y pidió "darle a esos vencimientos algún tratamiento" dentro del proyecto, al tiempo que envió un mensaje político al oficialismo, para tender un puente de cara al debate de los próximos días.

"Leo en los diarios que el Gobierno se apresta a prorrogar por decreto si la oposición impidiera el tratamiento del proyecto, cosa que no vamos a hacer. La oposición va a posibilitar el tratamiento de esta ley, como hemos hecho siempre, pero necesitamos de un diálogo", subrayó el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, quien de esta manera adelantó la postura que evalúa la principal bancada opositora.

En efecto, dentro de Juntos por el Cambio son varios los diputados que consideran que es mejor dar quórum a la sesión en la que el Frente de Todos buscará aprobar el proyecto para no entregarle al Gobierno la posibilidad de prorrogar el presupuesto vigente, lo que permitiría al Gobierno mayor discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos.

Esa posibilidad se empezó a analizar luego de que el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, rechazara el pedido de casi todos los bloques opositores de contar con "una semana más" de debate, en lugar de llevar el proyecto a votación en el recinto el próximo jueves.

Además de Laspina y del jefe del bloque de la UCR, Mario Negri, también realizó ese pedido el bonaerense Alejandro "Topo" Rodríguez, titular del Interbloque Federal, quien luego reiteró sus quejas ante Guzmán, a quien le advirtió que el apuro del Gobierno por aprobar el Presupuesto "debilitaría" su posición en la negociación con el FMI.

"Usted va a ser la cabeza negociadora por la República Argentina y tiene que salir fortalecido del Congreso, no debilitado. Su correcta y respetuosa presentación no esconde el método a lo guapo del Gobierno nacional acá, después del silencio de los últimos tres meses", remarcó Rodríguez y agregó: "Explíquele a los compañeros que nos den tiempo".

Por su parte, José Luis Espert, de Avanza Libertad, debutó en la Cámara de Diputados con fuertes críticas al proyecto presentado por Guzmán, al afirmar que "el Presupuesto tiene supuestos absolutamente disparatados" y reiterar que el camino correcto sería "bajar el gasto público".

Tras señalar que "el Estado tuvo déficit en los últimos 60 años", Espert sostuvo que "debería ser una causa nacional que desaparezca primero el déficit fiscal" para luego bajar impuestos porque "la gente no da más", y sostuvo que "la segunda causa nacional debería ser bajar el gasto público".

Además, el economista liberal afirmó que con el proyecto de Presupuesto 2022 se está "engañando al pueblo porque hasta ahora, el ajuste es solo un gran tarifazo" y, por último, indicó que "si se eliminara de cuajo el atraso cambiario y el de las tarifas prepagas, solo por eso, habría seis puntos más de inflación", con lo que cuestionó las previsiones del proyecto.

A su turno, el diputado Alejandro Cacace, del bloque Evolución Radical -creado a partir de la división de la bancada de la UCR- chicaneó al titular de la cartera económica al preguntarle "por qué" deberían "creerle esta vez, siendo que no se cumplió ni de cerca la proyección que realizó el último año".

El grueso de la oposición expresó críticas tanto a las proyecciones del Presupuesto 2022 como al tratamiento "exprés" que plantea el Frente de Todos, pero la posición final de cada bancada para la votación se definirá en los próximos días. (NA)