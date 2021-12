El Gobierno ampliará las becas Progresar

El presidente Alberto Fernández anunció ayer la ampliación de las becas Progresar para adolescentes de 16 y 17 años, en un acto en Casa Rosada acompañado por Máximo Kirchner y otros referentes de La Cámpora, donde criticó a quienes no pagaron el Aporte de las Grandes Fortunas.

El programa se financia con una suma proveniente de ese aporte y con Fondos del Tesoro Nacional, y el monto de suba será de 5.677 pesos, se informó. El mandatario nacional pidió un aplauso para quienes pagaron dicha carga, y aprovechó la oportunidad para criticar al sector que no lo hizo.

"Dejan a chicos y chicas sin posibilidad de seguir estudiando", sostuvo durante el acto que compartió con el jefe del bloque oficialista en Diputados, Máximo Kirchner, uno de los contribuyentes y cerebro del programa. También apuntó contra la gestión del ex presidente Mauricio Macri por el pésimo desempeño de la Argentina en las pruebas Unesco durante el 2019.

"Nosotros sabemos lo que le pasó a la Argentina, como este programa se fue olvidado, como fue cada vez siendo más pequeño y eso explica que durante el 2019 hayamos tenido las calificaciones que tuvimos en materia educativa, que a una sociedad debería avergonzarla", apuntó. Y agregó: "Como sabemos que vivimos en una sociedad injusta no alcanza el mérito. Necesitamos que todos tengan la misma posibilidad de crecer, al que le cuesta tiene que estar el Estado ayudando y de ahí en más puede haber mérito. Pero tienen que partir de un punto de igualdad".

Con un fuerte eje en recuperar a los estudiantes que desertaron producto de la pandemia, Fernández llamó a trabajar para su retorno a las aulas. "La educación no es un gasto, es una inversión a futuro", señaló ante un auditorio colmado por jóvenes perteneciente a escuelas del conurbano bonaerense, afines a La Cámpora.

También celebró que la suma proveniente del aporte a las grandes fortunas permita ampliar la suma de la beca, y desestimó los prejuicios: "No hay pibes con gorrita y pibes sin gorrita, hay pibes".

La inscripción inició tras el acto encabezado por el presidente, Máximo Kirchner, el ministro de Educación Jaime Perczyk, y la titular de la ANSES Fernanda Raverta.

Según un informe oficial, la recaudación del Aporte Solidario y Extraordinario alcanza los 48.423 millones de pesos, de los cuales el 20% tiene como destino al progresar.

Por su parte, la titular de ANSES Fernanda Raverta cruzó a la oposición, y señaló que durante la gestión del exmandatario Macri, los beneficiarios del plan se redujeron en un 50%. "En diciembre de 2015 había un millón de estudiantes acompañados por esta política pública, vino otro gobierno y se convirtieron en 500 mil, mientras que los 12 meses de beca pasaron a ser 10", destacó, y agregó: "En cambio, hoy ya volvimos a superar el millón de chicos y chicas incluidos".



CON BÁRCENA

El presidente Alberto Fernández mantuvo hoy un almuerzo de trabajo en Casa Rosada con la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena. El jefe de Estado reconoció su labor al frente de la comisión regional de las Naciones Unidas para Latinoamérica que busca contribuir al desarrollo económico y social en la región, se informó en un comunicado de Presidencia.

En el trigésimo sexto período de sesiones del Comité Plenario de la CEPAL, Bárcena anunció que cerrará su gestión al frente de ese espacio en marzo de 2022.