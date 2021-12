La calidad de la educación

El mundo avanza muy rápido de la mano de la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico, lo que impacta para bien o para mal en todos los ámbitos de la sociedad, desde la educación hasta el trabajo pasando por el tiempo libre. Esta dinámica genera un escenario que todo el tiempo cambia y a su vez obliga a actualizar los formatos y los contenidos de los sistemas de educación para acompañar ese clima de superación y avance permanente.El debate, por tanto, se instala en torno al sistema educativo. Hace cinco años, el consultor en transformación digital, Arturo Quiroz, reflexionó sobre las escuelas de Chile, su país. Y concluyó que en el marco del actual contexto, lo que nos enseñan en los colegios tradicionales ya no lo necesitamos. Por tanto, lo que nos deberían haber enseñado es la capacidad de adaptarnos para poder aprender. Con profunda crítica y autocrítica, sostiene que mientras algunos colegios siguen enseñando contenido del siglo 19, las nuevas generaciones viven en una realidad física y digital, donde desde la virtual se informan, aprenden, crean, interactúan y colaboran. En otros términos se observa un desfase educacional por cuanto se construyen ciudadanos para una sociedad que está en vías de extinción.Finalmente, Quiroz resalta es que los colegios no deben cerrar sino que es necesario que asuman el desafío de reinventarse para enseñar a los niños a pensar y aprender de manera autónoma, y no solo exigirlos para que aprendan el contenido de memoria.¿Qué pasa en nuestro país? Argentina obtuvo un rendimiento educativo menor al promedio de 16 países de América Latina en pruebas de escritura, matemáticas y ciencias, entre alumnos de tercer y sexto grado del nivel primario, según una prueba educativa realizada por UNESCO, el Erce 2019, tomado antes de la pandemia y cuyos resultados se conocieron hace dos semanas.Los resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo, ERCE 2019, dados a conocer por UNESCO revelaron que Argentina obtuvo desempeños más bajos que el promedio de la región en cuatro de las cinco pruebas y que retrocedió en todas las evaluaciones respecto de la medición anterior, el TERCE 2013. En 2006, la primera vez que se hizo este relevamiento, la Argentina quedó por encima del promedio en las cuatro asignaturas evaluadas.No obstante, la oficina de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, advirtió que en general en la Región los países mostraron que no alcanzan las competencias mínimas educativas en la educación básica, que afecta mayormente a las niñas, ni tampoco destinan recursos económicos adecuados a la enseñanza, cuestión que se va a ir agravando en lo sanitario, lo formativo y lo económico en la Región.Diversos especialistas consultados por el sitio Chequeado coincidieron en destacar que el deterioro en la educación es un problema estructural y que no hay en el país reformas sistémicas a largo plazo con un objetivo en la mejora educativa. Es decir, no hay una revisión periódica para actualizar los programas de estudio en función de los avances que registra la sociedad a partir de la investigación, el desarrollo y la innovación.El presidente de la Academia Nacional de Educación, Guillermo Jaim Etcheverry, aseguró que los malos resultados de la Argentina en materia educativa, responden al desinterés de la sociedad por el trabajo y el esfuerzo. Para el experto, los resultados que ubican al país por debajo del promedio regional se conocen desde hace más de 20 años, y son un escándalo que a nadie parece preocupar. Con razón, advierte que este problema es gravísimo y que deberíamos resolverlo entre todos. La escuela, agrega, debe aumentar el nivel de exigencia en los alumnos ya que no es una institución de diversión. Hace dos semanas que se conocieron los resultados del Estudio y el país ya parece haber olvidado la mala nota.