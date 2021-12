Plan Trayectorias: más oportunidades de empleabilidad

La Municipalidad de Rafaela continúa articulando con empresas locales para la promoción e inserción laboral en el marco del Plan Trayectorias perteneciente a la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación. Este Plan tiene como objetivo articular el esfuerzo público y privado para promover la formación de personas desempleadas mejorando su empleabilidad. Esto se logra mediante el desarrollo de la capacitación técnico-profesional en actividades altamente demandadas en la ciudad.

En dicho marco, se procedió a la firma de un convenio de colaboración entre el Municipio y la empresa Tosone. Se estableció la incorporación de una persona, Nicolás Farías, para el aprendizaje y desarrollo de labores en las áreas de depósito, ventas y atención al público.

Juan Ignacio Ruggia, coordinador de Empleo, destacó: “Con esta nueva práctica que comienza Nicolás en el marco del Plan Trayectorias en Tosone, seguimos sumando personas que no podían encontrar su puesto de trabajo. Para nosotros es sumamente importante, porque seguimos sumando socios estratégicos, que son las empresas. Ellas son generadoras de oportunidades y de empleabilidad, y también aportan a que las personas formen parte de un equipo de trabajo. Estamos super contentos, todas las reuniones fueron fructíferas para llegar a este resultado. Hoy tenemos a este nuevo participante allí, cerramos el año con más de 40 personas en diversas instituciones de la ciudad”.

Por su parte, Nicolás Farías, quien se incorporó a la empresa Tosone, dijo: “Estoy sin palabras, contento y con ganas de darle para adelante, como siempre. Es una empresa con un grupo de personas muy amables, te enseñan todo. Estoy contento porque me ayudan en todo. Me gustaría aprender muchas cosas más. Con el equipo del Trayectorias estoy muy agradecido también”.