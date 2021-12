El Concejo citó a Bomberos Voluntarios por la prórroga de aportes municipales

Lo que fue, en la víspera, la primera reunión de comisión con la nueva composición del Cuerpo tuvo las ausencias de la edil Valeria Solterman y de Brenda Vimo, ambas del oficialismo justicialista, por distintos motivos. El otro hecho llamativo fue el nuevo ordenamiento de las bancadas y el consiguiente cambio en la ubicación de algunos concejales. La que más llamó la atención es el desplazamiento de un extremo al otro, luego de dos períodos como concejal, de Lisandro Mársico, debido a la negativa de alguno de sus pares para correrse de banca, algo que no le cayó del todo bien, pero lo aceptó no si antes expresar, con humor, su desacuerdo.Ya confirmado que hoy las 8:30 se inicia la lectura del proyecto de Presupuesto 2022, uno de los temas que ayer se llevó la mayor atención fue la iniciativa del Departamento Ejecutivo solicitando la prórroga de la Ordenanza N° 5.146, que fija en el 0,50% del monto recaudado en concepto de Tasa General de Inmuebles y Derecho de Registro e Inspección como aporte, destinado a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rafaela para la compra de equipamiento, materiales, equipos de vestuarios y demás elementos destinados a la lucha contra el fuego y la protección civil de la población, como así también a la conservación y mantenimiento en perfecto estado y condiciones de uso de los mismo, en iguales términos y condiciones por el término de un año desde el 1 de enero 2022 al 31 de diciembre de 2022.De acuerdo a lo manifestado por el oficialista Juan Senn, desde el Ejecutivo le aseguraron que los bomberos dieron el visto bueno, pero desde la oposición argumentaron que hubo un pedido, en los medios, del presidente de la Asociación de los Voluntarios, Miguel Gómez -que a su vez se desempeña en el Municipio en la vinculación del programa Ojos en Alerta con las vecinales-, para elevar ese porcentaje a un 3%.Para despejar las dudas se decidió convocar a sus representantes para esta mañana, a las 10.30, y conocer de primera mano su postura, pero también para saber cuál fue el destino de los fondos recibidos en los años recientes, como también el de los subsidios nacionales que recuperaron en 2019.Vale recordar que en el presupuesto 2022, Bomberos Voluntarios tenía una partida reservada cercana a los $ 9.540.000 millones, suma que se verá disminuida por el recorte de casi un 8% que la oposición impuso a la actualización de los tributos municipales.La otra cuestión que se llevó buena parte del tiempo de la comisión de ayer fue una nota ingresada por Rafaelinos por la Vida, solicitando un incremento de las partidas que recibe el Centro de la Mujer Embarazada y por uno de los párrafos en los que habla de evitar abortos a los que son obligadas algunas mujeres en situación de vulnerabilidad. Tras proporcionar cifras de lo recibido en los dos últimos años ($ 152 mil en 2020 y $ 112 mil para el corriente), reclamaron mayores fondos para “cumplir acabadamente con los objetivos establecidos por la norma (ordenanza aprobada por el Concejo)”.Tras la lectura fue unánime la postura de todos los concejales presentes de pedir información sobre el volumen de consultas y acompañamientos que realiza el Centro para tener un parámetro del presupuesto necesario. Y fue Alejandra Sagardoy quien expresó que “sería bueno saber cuántas mujeres embarazadas fueron atendidas por esta oficina desde que se votó la ordenanza hasta ahora. cuantas mujeres se atienden en los centros de salud y en el hospital y cuántas son obligadas como dice la nota a abortar porque están en situación de vulnerabilidad para poder contestar esta nota”.De todas maneras la cuestión quedó superada al observar que en el presupuesto del 2022, el Centro tiene una imputación de $ 804.000, lo que implica un 570 % de incremento.DESPACHOSLa reunión de comisión resolvió reemplazar a la ex concejal Marta Pascual con Ceferino Mondino como representante en la Comisión Control de los procesos de contratación que se efectúen en el marco de la emergencia sanitaria en coordinación con el Departamento Ejecutivo a efectos de informar sobre el particular al ConcejoA su vez, Lisandro Mársico logró apoyo para dos iniciativas: “reconocer y destacar a Antonio Fassi por su trayectoria educativa y su aporte a la cultura de Rafaela” y un pedido a la Legislatura de la provincia para que “sancione a la brevedad una Ley de Educación Sexual Integral que cuente con amplio consenso social, elaborada por el aporte de instituciones, organizaciones y profesionales especializados en todas las áreas que concurren”.También, a propuesta del demoprogresista, se acordó dar tratamiento sobre tablas a un proyecto de resolución de apoyo a la Noche de las Velas organizado por Humaniser en homenaje a todas las personas fallecidas este año y anterior, muchas de las cuales no fueron despedidas por su familias. A tal fin se convoca a los ciudadanos a asistir con una vela blanca a la plaza de 25 de Mayo el jueves 23 de diciembre.FONDOTambién se resolvió citar a representantes de Paseo del Centro y funcionarios municipales a una reunión para conversar sobre la propuesta de los comerciantes del microcentro para crear un fondo con parte de la recaudación que registra el sistema de estacionamiento medido para volcarlo a infraestructura en la zona céntrica.