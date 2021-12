La Cámara de Diputados reconoció la trayectoria del ex concejal Peretti

La Cámara de Diputados y Diputadas de la Provincia de Santa Fe celebró el viernes pasado, en la explanada de la Legislatura, el Día de la Democracia y los Derechos Humanos con un reconocimiento a "personalidades destacadas" que se destacaron en varias disciplinas. Algunos de los diplomas y menciones fueron entregados a médicos, dirigentes políticos, sacerdotes, artistas, personal de salud, e instituciones de la vida santafesina.Y en el marco de un encuentro encabezado por el presidente de la Cámara, Pablo Farías, se concretó un homenaje post-morten a Luis Peretti, quien falleció el 17 de junio de 2020 a los 82 años, para destacar su vocación política, su reconocida y respetada trayectoria como dirigente, emblema del Partido Demócrata Progresista y ex presidente del Concejo Municipal de Rafaela.Sus hijos Martín, María Andrea, Sergio y Luis fueron los encargados de recibir el diploma de honor a la trayectoria destacada en el evento en el cual se recibieron adhesiones del diputado provincial del PDP, Gabriel Real y también del Comité Rafaela del Partido Demócrata Progresista que preside Pablo Miassi.En el PDP, en sus allegados y en la comunidad rafaelina, Luis Peretti permanecerá presente no sólo por su valiosa trayectoria dirigencial, sino también por su indiscutible honestidad.Una de las nuevas caras del PDP que estuvo en este homenaje, fue la ex candidata a concejal Carla Boidi, quien señaló: “Participé junto a Pablo Miassi y Alejandro Abdala de un homenaje muy emotivo organizado por la Cámara de Diputado de la Provincia, a quién fuera un destacado concejal de nuestra ciudad, Luis Peretti y reconocido dirigente demoprogresista”.“Compartimos junto a sus hijos Andrea, Martín, Luis y Sergio el reconocimiento que se hizo a la trayectoria política de un dirigente cuya labor desde el Concejo Municipal de Rafaela (25 años), fue destacada y respetada no sólo por los vecinos sino por todo el arco político rafaelino”, manifestó Boidi. Y agregó: “Cuando me incorporé a las filas del Partido Demócrata Progresista, Luis ya había fallecido por lo que no tuve el gusto de conocerlo y tampoco la posibilidad de intercambiar ideas y pensamientos con una figura de gran experiencia política, pero el recuerdo que se tiene en el PDP sobre su persona es permanente”.Cabe señalar, que también la familia Peretti recibió un presenté de parte de la Junta local del PDP, que fue entregado por el Dr. Pablo Miassi.Luis Peretti integró por más de dos décadas el Concejo Municipal de Rafaela como protagonista en la labor legislativa y también como autoridad del cuerpo siendo designado Presidente, Vicepresidente 1º y Vicepresidente 2º. Su primera incursión en el Concejo se dio en 1973 al ser elegido el 25 de mayo cuando tenía 35 años. A lo largo de su carrera política, fue elegido como concejal para 7 períodos diferentes. Se despidió de la actividad política al terminar su mandato en el 2013 y cuatro años después fue declarado por el cuerpo legislativo como "Rafaelino Distinguido".Durante el encuentro denominado “Reconocimiento Bajo las Estrellas”, en el que se presentó el Coro Polifónico “Nuestra Señora de la Merced” que dirige Rodrigo Naffa, Farías aseguró que "desde la Cámara es un gusto poder expresarles nuestra gratitud por todo lo que hacen por Santa Fe".