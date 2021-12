Controles en locales de venta pirotecnia

Con motivo de la llegada de los festejos de fin de año, personal de la Dirección de Protección Vial y Comunitaria, junto con el área Obras Privadas, vienen llevando adelante un trabajo de controles de habilitaciones en comercios que se dedican o tienen como anexo la venta de pirotecnia. Esta acción está incluida en la planificación de intervenciones del Comando Unificado. En este sentido, la Municipalidad de Rafaela recuerda que rige la Ordenanza Nº 5.081, la cual declara a nuestra ciudad como “Ciudad Libre de Pirotecnia de Efecto Audible No Lumínica”.La citada Ordenanza regula el uso, tenencia, guarda, acopio, exhibición, depósito, venta o cualquier otra modalidad de comercialización de artículos de pirotecnia considerados de “venta libre”, en el marco de lo reglamentado por los organismos pertinentes.Además, la norma no solo persigue la finalidad de regular la venta de estos productos, sino también hacer hincapié en una convivencia en comunidad armoniosa en donde se respete a las y los niños, personas con discapacidad y animalesTeniendo en cuenta que muchos comerciantes suelen anexar para estas fechas la venta de artículos de pirotecnia, el Estado local recuerda que es indispensable obtener la habilitación correspondiente.La venta de artículos de pirotecnia a menores de 16 años no está permitida. Es importante que en estas fiestas hagamos una venta y uso responsable de esos productos para evitar situaciones indeseadas que pongan en riesgo la salud.Vale indicar que para realizar denuncias por venta no autorizada de pirotecnia los números habilitados son los siguientes: 105 (Guardia Urbana Rafaelina); 147 (Rafaela Responde); 3492 4 25400 y 3492 50 2030 (Protección Vial y Comunitaria).