Por la inseguridad, Perotti recibió en la Casa Gris a legisladores nacionales

Con el objetivo de evaluar la problemática de la seguridad en la Provincia y avanzar en una estrategia de acción, el gobernador Omar Perotti se reunió este lunes por más de tres horas con los tres senadores nacionales por Santa Fe y 13 de los 19 diputados nacionales. Luego del encuentro, que se llevó a cabo en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, precisó que “tanto el gobernador, como el ministro de Seguridad (Jorge Lagna), expresaron las dificultades con las que nos encontramos; así como el nivel de inversión y lo previsto para los próximos meses en términos de seguridad”.

“Si bien la seguridad fue una parte importante de la reunión, también hablamos del presupuesto, del fallo de la Corte Suprema y del proyecto del diputado Roberto Mirabella sobre nombramientos de fiscales nacionales. Además, el gobernador anunció que mañana se estaría reuniendo con el procurador general para ver cómo avanzar con el tema de la Justicia Federal”, precisó el ministro.

En este sentido, Corach manifestó que se dialogó sobre “acciones concretas y conjuntas, lo mismo que con los legisladores provinciales”, como por ejemplo “trabajar junto con nosotros en el fortalecimiento del sistema de Justicia Federal”. Asimismo, señaló que “tenemos inversiones y licitaciones en marcha. La inversión en seguridad es importante, la vamos a seguir manteniendo, porque tenemos los recursos para hacerlo. Como dice el gobernador, si nosotros nos comprometemos a hacerlo tenemos los recursos para sostenerlo”.

Por último, Corach señaló que “el gobernador toma nota, incorpora las mociones y propuestas, y las vamos a llevar adelante en una mesa de construcción y diálogo, para darle continuidad a estos ámbitos”.

Por su parte, el diputado nacional, Roberto Mirabella, describió que "tomamos nota de una gran cantidad de cosas que se plantearon. Enfrentamos una situación muy compleja, que en los últimos 10 a 15 años se le abrió la puerta al delito y al narcotráfico. Esto avanzó de una manera abrumadora como en ningún lugar de la Argentina, por eso creemos que esta situación que vive Santa Fe es excepcional. El diputado Barletta proponía que declaremos la emergencia nacional en seguridad para la provincia". "Nosotros vamos a acompañar ese proyecto porque creemos que toda la Argentina tiene que tomar dimensión de lo que está ocurriendo en la provincia. Fue una muy buena reunión donde todos expresaron sus puntos de vista, propuestas y críticas", puntualizó Mirabella.

Por último, la senadora nacional, Carolina Losada, indicó que “fue una reunión amena, de la que nos llevamos definiciones”; en tanto que el senador Dionisio Scarpín señaló que “ante una crisis de esta magnitud, toda instancia de diálogo es buena, y esto es lo que prima en el día de hoy”.

Dada la situación de gravedad que encierra la inseguridad en el ámbito de la Nación y de la Provincia, preponderantemente por delitos vinculados al narcotráfico y narco lavado, los referentes de Juntos por el Cambio, los senadores Carolina Losada y Dionisio Scarpin y los diputados Mario Barletta, Germana Figueroa Casas, Ximena García, Federico Angelini, Laura Castets, Luciano Laspina, José Carlos Núñez, Victoria Tejeda y Gabriel Chumpitaz, reclamaron al Ejecutivo un conjunto de medidas de Políticas de Estado para encontrar prontas soluciones efectivas y concretas para hacerle frente a la mayor preocupación de los santafesinos.

Así, dentro del marco de un Programa Integral y por medio de una ley del Congreso de la Nación, se propuso que se haga efectiva la Declaración de Emergencia Nacional para el ámbito de la totalidad del territorio de la Provincia de Santa Fe, por un período acotado de un año, dotando presupuestariamente a ésta de los recursos materiales y personal que resulten menester para la cobertura de necesidades urgentes.

Como parte inescindible del Programa Integral referido, se instará a la prosecución con la mayor celeridad posible, la implementación del Sistema Acusatorio Federal en el territorio de nuestra Provincia”.

La propuesta que los legisladores acercaron al gobernador, reconoce un notable esfuerzo por intentar abordar la problemática señalada a partir de un análisis de la actual situación que advierte del Poder Judicial Federal en el territorio provincial.

“Hoy la prioridad debe ser preservar la integridad de la sociedad en su conjunto y generar las condiciones necesarias en materia de política judicial, de seguridad, penitenciaria e institucional que permita garantizar los recursos básicos necesarios para frenar el avance de la narcocriminalidad a lo largo de todo el territorio provincial”, expresaron.

Por su parte, los diputados nacionales del Bloque Socialista, Mónica Fein y Enrique Estévez, junto a la diputada provincial Clara García y el ex ministro de Economía, Gonzalo Saglione, presentaron en el hotel Esplendor Savoy de la ciudad de Rosario un conjunto de iniciativas englobadas bajo el título “Proyectos para Argentina y una Santa Fe más seguras, más justas y federales”.

“Los proyectos que prometimos en campaña ya están en el Congreso", enfatizó la presidenta del PS de Argentina, Mónica Fein, y continuó: “La nuestra fue una campaña propositiva y por eso, en esta semana en que se va a discutir el presupuesto 2022, presentamos cuatro proyectos estratégicos que demuestran que la política es propuesta, es gestión y es compromiso”. “Creo que tenemos una oportunidad –apuntó Fein- porque ningún sector tiene mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y se necesitan nuestros votos para poder aprobar leyes; lo vamos a hacer siempre que respondan a los intereses de Santa Fe y del interior”, aseguró la legisladora nacional.

Por su parte, Clara García, quien fue candidata a senadora nacional, también recordó lo prometido en campaña: “Recorrimos toda la provincia diciendo que, como legisladores nacionales íbamos a ser la voz de Santa Fe en el Congreso, donde el centralismo muchas veces se olvida los intereses y las necesidades federales”. “Nos comprometimos con temas cruciales –remarcó García-; con cuestiones sobre las cuales el gobierno nacional ex profeso nos dejaba de lado sin defensa alguna. Así que estamos cumpliendo con lo que prometimos y estamos decididos a ser protagonistas de lo que se viene”, concluyó.

En relación al proyecto de Justicia, el proyecto propone la creación de juzgados y fiscalías federales en las ciudades de Rosario y Santa Fe para combatir el narcotráfico y otros delitos complejos que fueron aumentando en estos últimos dos años. El 70% de los homicidios y heridos en la provincia responden a delitos vinculados al narcotráfico. Concretamente, se busca sumar 3 juzgados y 7 fiscalías federales de 1° instancia en Rosario, y 1 juzgado y 3 fiscalías federales de 1° instancia en Santa Fe.

Respecto a la economía de los delitos complejos, la propuesta tiene que ver con la creación de la Agencia Federal de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales, para atacar a la actividad delictual en donde más se la perjudica, que es su faceta económica. Este organismo registrará y gestionará de manera transparente bienes y derechos provenientes de causas penales federales y nacionales. “La agencia para el decomiso de bienes permitirá pegarle al delito donde más le duele, que es en la posibilidad de utilizar recursos económicos hasta desde la cárcel para manejar el delito. También en este caso partimos de la experiencia exitosa de Santa Fe que fue pionera en crear su propia agencia”, destacó la ex intendenta.

Tanto Fein como Estévez, que participaron de la reunión con el Gobernador, señalaron que para sumar recursos para Santa Fe, se elaboró un proyecto para incorporar a la Ley de Presupuesto 2022 un artículo sobre el pago de la deuda de Nación con la provincia que fuera reconocida por la Corte Suprema de Justicia. El objetivo es garantizar el pago de la deuda, de más de 100 mil millones de pesos, y que los fondos se destinen a obras.



PRESENTES

Los legisladores nacionales que estuvieron presentes fueron la senadora Carolina Losada; los senadores Dionisio Scarpín y Marcelo Lewandowski; las diputadas Laura Castes, Victoria Tejeda, Alejandra Obeid, Magalí Mastaler, Ximena García, Mónica Fein; y los diputados Roberto Mirabella, Federico Angelini, Enrique Estévez, Juan Martín, Eduardo Toniolli, Gabriel Chumpitaz y Mario Barletta.

Y Perotti estuvo acompañado por los ministros de Economía, Walter Agosto; y de Seguridad, Jorge Lagna; la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana; el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia; y el fiscal de Estado, Rubén Weder.