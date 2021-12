Sensaciones y sentimientos

Por Hugo BorgnaMONTEIRO LOBATO Y EL ESTADO DE GRACIATodo está perfectamente claro. Encajan todas las salientes en los huecos que corresponden. Por obra y gracia de Monteiro Lobato se percibe como natural que, en la mismísima Luna, San Jorge (el mismo relacionado con el dragón) acepte la propuesta que le hicieran Pedro (un inquieto niño), Emilia (una hermosa muñeca), Naricita (una inteligente niña), un utilitario Burro Parlante, y el sabio y reiteradamente reconstruido Vizconde de la Mazorca (quien, a pesar de sus muchos conocimientos no puede impedir que una simple gallina bataraza le coma los “botones” de su prenda de vestir), y que se perciba como totalmente natural que los niños salgan a explorar el universo, mientras la cocinera –tía Anastasia- queda en el cráter de un volcán de la Luna cocinando para San Jorge, quien, a todo esto, tiene bien controlado al emblemático dragón.¿Está diciendo, lector atento, que no advierte la lógica que une esas diversas cuestiones?Ahora verá que todo engarza como en una joya del pensamiento: para llegar a la Luna usaron el polvo de Pirlimpimpín, que los transportó más rápido que un cohete.Y tiene razón, lector, si reclama que aterricemos en lo concreto y palpable.José Bento Renato Monteiro Lobato, un brasileño nacido en San Pablo y que vivió entre 1882 y 1948, tuvo como objetivo principal de su obra lo didáctico. Dentro de las “aventuras” de entrañables personajes instala útiles datos sobre ciencia, historia y sociedad, dejándolos caer como al pasar (“Abuelita, ¿qué ves allá arriba? Yo no veo nada / ¿Miras el cielo estrellado y no ves nada? / Solo veo estrellitas / ¿Ves la mitad del universo y te parece poco? Pues debes saber que los astrónomos se pasan la vida estudiando las maravillas que hay en ese cielo en el que tú no ves más que estrellitas. Y es que ellos “saben”, mientras que tú “no sabes”).Los textos de Monteiro Lobato, conectados como capítulos integrados de una novela, fueron útiles complementos de la enseñanza escolar. Veintitrés libros componen la serie “El rancho del pájaro amarillo”, donde narra con elaborada simplicidad los sucesos “extraordinarios” de la vida de los niños en distintos ámbitos mostrando buena armonización y solidaridad. En un pasaje de “Viaje al cielo”, el vizconde se proyecta desde la luna al espacio, pero con poca fuerza, y no le alcanza para llegar a la tierra ni tampoco para caer por la gravedad de la luna. Queda en órbita. Naricita y Pedro, que vuelven a la Tierra, no lo abandonan en el espacio: calculan su órbita y lo esperan. Cuando lo tienen cerca, lo toman de una pierna y lo llevan consigo de vuelta.Monteiro Lobato enseña la importancia de integrarse socialmente, como medio para una bella y “ordenada” convivencia, destacando el respeto a los iguales y el interés por la actitud creativa.Enseña que los valores son elementos que componen un ámbito virtuoso, útiles para nuestra Tierra y el universo; sobre el final del libro, astrónomos serios y sabios les reclaman por el “desorden” estelar que habían producido los niños en los viajes astrales ya referidos (acuérdense que pusieron a una cocinera de la Tierra a trabajar en un cráter de la luna).La extraordinaria difusión de este material y la aceptación generalizada de sus textos, hizo que fuera necesario imprimir entre siete y diez nuevas ediciones de cada libro. Son algunos “El país de la gramática”, de 1957; “La aritmética de Emilia”, de 1963; “El Quijote de los niños” (1966), “Historia del mundo para los niños” (1957) y “La llave del tamaño”, de 1967.Con todo lo dicho, lectores atentos, pensantes y sensibles, debería estar demostrada la conexión entre el ámbito “ideal” de Monteiro Lobato y el ambiente tangible y concreto que habitamos.Pero también es verdad que falta algo realmente imprescindible. El utilitario polvo de Pirlimpimpín.