No abandonar los cuidados

Cuando el mundo comenzaba a pensar en la pos pandemia, surgió en el sur de África una variante de COVID-19 que la Organización Mundial de la Salud (OMS) denominó el 27 de noviembre como Ómicron. La diseminación de la variante fue inevitable y Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos, Canadá, México, Reino Unido y Australia son algunos de los más de 38 países que confirmaron la presencia de Ómicron en sus territorios.Los especialistas de todo el mundo analizan a estas horas si Ómicron es una amenaza grave para la trayectoria de la pandemia o no. En este marco, la Dra. Romina Mauas, infectóloga de vittal, explica que los estudios de secuenciación definen a Ómicron como la variante “más alejada a la conocidas respecto al número y localización de las mutaciones” y que “muchas de ellas podrían ser importantes para evadir la respuesta inmune (incluso aquella dada por la vacunación) o aumentar la transmisibilidad”.Según la especialista, estas dudas se disiparán con las pruebas de laboratorio y la evidencia del mundo real durante las próximas semanas.Con respecto a los síntomas de Ómicron, en Reuters se publicó la experiencia de una médica sudafricana que trató 7 casos de la variante en su clínica y detectó que la enfermedad parece ser leve o asintomática, con dolores musculares, cansancio extremo y cefalea durante 2 o 3 días. Sus pacientes no reportaron pérdida de olfato ni gusto y tampoco tuvieron caída en la saturación de oxígeno.“Hasta el momento, se estudia si la mayor tasa de reinfección podría ser el patrón característico de Ómicron”, afirma la Dra. Mauas. Y subraya que “los vacunados parecen tener mejor evolución que los no vacunados, y los que recibieron refuerzos, mejor aún”.En esa misma línea, Mauas suma que el doctor estadounidense Anthony Fauci, considera fundamental aumentar los refuerzos de la vacunación contra Covid-19, “sin esperar la aparición de refuerzos dirigidos a la nueva variante” porque las vacunas probablemente darán protección al menos contra las formas graves de la enfermedad.Hasta el momento se sabe que en Sudáfrica, la mayor parte de los 2.300 casos diarios corresponden a la variante Ómicron, que los casos se triplicaron durante la última semana; y que la positividad de las muestras pasó del 2% al 9%.“Allí se reportan cada vez más infecciones irruptivas, es decir, aquellas que se dan en los completamente vacunados”, apunta la Dra. Mauas. Es por ello que considera que mantener las medidas de prevención y cuidado es fundamental para evitar la propagación de Ómicron y otras variantes.“Utilizar el barbijo, mantener la distancia de 1,5 mt. entre personas, lavarse las manos con jabón frecuentemente y conservar la ventilación cruzada vuelven a ser las medidas más importantes para evitar contagios”, señala la especialista de vittal.Finalmente, la Dra. Mauas también indica que la brecha entre la vacunación de los países ricos y pobres es “un problema importante, ya que las bajas tasas de vacunación en estos últimos permiten una circulación más libre del virus, con la aparición de mutaciones”.