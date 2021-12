María Herminia Grande: "Es una exigencia doble cantar en tu ciudad"

El pasado viernes 10 de diciembre, en vísperas del Día Nacional del Tango, la periodista y cantante rafaelina María Herminia Grande, quien actualmente reside en Rosario, regresó a su ciudad natal para participar del concierto que se llevó a cabo en el Anfiteatro Alfredo Williner, junto a la agrupación rosarina Contrastango, quienes realizaron el espectáculo "Piazzolla. 100 años. Leyenda y misterio", en homenaje al centenario del nacimiento del eximio revolucionario y revitalizador del género tanguero."Este año fuimos con un repertorio muy exigente, Piazzolla lo es. Nosotros todos los años preparamos un espectáculo nuevo. Nuestro formato es de espectáculo, por eso hay un relator que no solo es relator, sino que también interviene. En general dura una hora, no más que eso. Cuando pensamos en qué íbamos a hacer en el 2020, surgió la conversación de que eran los 100 años de Piazzolla y buscamos un repertorio acorde para homenajearlo. Lo quisimos abordar poniendo nuestro granito de arena por sus 100 años y la obra espectacular que ha dejado para nosotros y para el mundo", aseguró Grande, la intérprete de la agrupación.En Contrastango la rafaelina se encuentra acompañada por Javier Migled, también en voz; el bandoneonista Diego Saavedra, el guitarrista Nicolás Polichiso, el bajista Eduardo Pedruelo y el relator Marcos Marcelo Pereyra.Con respecto a cómo vivió la jornada del viernes, María Herminia reflexionó: "La verdad es que fue de una enorme emoción. Primero y principal porque volver a tu ciudad siempre genera eso. Segundo, porque estaban mis afectos, porque había muchos compañeros de la Escuela Normal, donde me formé y gracias a eso me he podido desarrollar. Tercero porque había otro tipo de afectos que uno ha generado en la vida. Cuarto, por un silencio maravilloso que habla de la cultura y del respeto que se vive en Rafaela. Y por último, pero no por eso menos importante, haber compartido con la Orquesta que dirige Claudio Duverne, que es fantástica, y Andrea Steinberger, otra cantante también espectacular. Fue una gran noche. Así que con mi grupo nos volvimos realmente encantados de la noche que vivimos allí".Es por esta razón que la cantante le agradeció al "municipio, al Intendente y al secretario de Cultura por haberse acordado y habernos convocado. Es una exigencia doble cantar en tu ciudad, no deja de ser un desafío importante". A su vez, confesó que le gustaría volver pronto y adelantó que se fue con una promesa "que es la posibilidad de intercambiar. Es decir, suena tan linda la Orquesta que dirige Claudio, que charlamos para ver si pueden venir acá a Rosario y hacemos algo juntos aquí como hicimos en Rafaela".En este punto, María hizo referencia a la Orquesta Municipal de Tango, integrada por Jonatan Santillán y Melania Yossen (violines), Matías Rodríguez (viola), Betina Scalenghe (violonchelo), Marcelo Actis (contrabajo), Germán Domenichini y Emanuel Onisimchuk (bandoneones), y Claudio Duverne (piano y dirección); quienes el viernes estuvieron acompañados por la cantante local Andrea Steinberger.Para cerrar, la rafaelina, que dejó la ciudad a los 19 años, remarcó que las sensaciones que le quedaron luego de cantar en su ciudad natal son "el corazón lleno y el alma satisfecha, de eso se trata. Además, uno no puede menos que extrapolar y recordar etapas tan lindas, porque yo me formé allí, mi familia toda vivió allí. Me quedo con todo lo lindo de esa ciudad pujante. Fue muy lindo, me dieron mucho más de lo que yo di".Contrastango es un grupo rosarino que apuesta a la música ciudadana cuyo estilo confronta los clásicos de ayer con los de hoy. La Agrupación ha transitado diversos escenarios, nacionales e internacionales, como el cierre del Festival Internacional de Tango en Montevideo; Café Tortoni; Teatro Municipal de Santa Fe, Teatro Rosa Galisteo de Santa Fe, City Center, Sala Lavardén; Casa del Tango; Teatro Lasserre en Rafaela, Teatro Giuseppe Verdi en Venado Tuerto, Parque Municipal de Granadero Baigorria, Asociación Médica de Rosario, Pro Cultura Musical Rosario, Biblioteca del Congreso de la Nación y tantas otras prestigiosas salas y teatros de nuestra provincia de Santa Fe y provincias vecinas.Cabe destacar que hace tan solo unos días se presentaron en la Terraza de la Plataforma Lavardén, un templo cultural de Rosario, donde también llevaron su espectáculo homenaje a Piazzolla. Allí ofrecieron un recorrido por obras del genial Astor, alternando la presentación con recitados y referencias histórico-artísticas que contextualizaron cada interpretación, y pusieron a Piazzolla en diálogo con su tiempo y figuras relevantes de nuestra cultura como Jorge Luis Borges, Eladia Blázquez y Horacio Ferrer.