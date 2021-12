Falleció la actriz española Verónica Forqué

Verónica Forqué, una de las actrices más importantes de España, con un gran recorrido en escenarios y frente a cámaras, fue hallada en la mañana de ayer sin vida en su domicilio de Madrid y la noticia causó conmoción en el mundo del espectáculo.

Según reveló la prensa local, una de sus empleadas domésticas encontró a la actriz de 66 años sin vida a las 12:45 hs. y cuando los servicios de emergencia se hicieron presentes en el lugar constataron el deceso de la mujer.

A lo largo de su trayectoria fue reconocida con cuatro premios Goya y fue una de las "chicas Almodóvar". Hace tiempo que luchaba contra una profunda depresión, por lo que actualmente se investiga si su muerte se trató de un suicidio.

Rápidamente, la noticia conmocionó al ambiente artístico español y muchos artistas despidieron a Verónica en las redes sociales. "Adiós a Verónica Forqué. Trabajé hace años con ella y mi recuerdo es el de una mujer dulce, espiritual y buena compañera. D.E.P", escribió Antonio Banderas. Mientras que desde la productora de Pedro Almodóvar manifestaron: "El vacío que deja en nuestras vidas y nuestro cine es irrecuperable. Se ha ido una actriz extraordinaria y una persona insustituible con la que tuvimos el honor de trabajar y compartir vida. Buen viaje, Verónica".

La última experiencia de Forqué en pantalla chica, que ella definió como "la más rara y emocionante" de su vida, fue su paso por MasterChef Celebrity 6. Allí había dado señales de alarma cuando dos semanas atrás renunció al programa entregando su delantal.

"Estoy regular. Necesito descansar. En la última prueba me agoté y entonces no doy más. No soy de tirar la toalla, pero esta vez hay que ser humilde y decir 'no puedo más'", dijo Verónica Forqué en diálogo con los jueces.

Acto seguido la actriz se quitó el delantal y sentenció: "No puedo más. Hay que ser coherente y si no puedo, no puedo. Mi cuerpo y el Universo me estaban diciendo 'necesitás parar'", completó la ganadora de cuatro premios Goya por "El año de las luces" (1987), "Moros y cristianos", "La vida alegre" (ambas de 1988) y "Kika" (1994).

Hija del director y productor José María Forqué y de la escritora Carmen Vázquez-Vigo, y nieta del compositor José Vázquez Vigo, la artista inició su carrera en la década del 70 y trabajó en cine, teatro y televisión. Se la considera una de las actrices más destacadas de su país.

La actriz saltó a la fama por su papel en la película de Almodóvar, de 1984, y ganó su primer Goya como actriz de reparto por “El año de las luces”, de Fernando Trueba, en 1986. En 1988 ganó el Goya a actriz protagonista por “La vida alegre”, también de Fernando Colomo, y por “Kika”, de Almodóvar, en 1994.

En su vida personal, Forqué vivió una larga relación con el director Manuel Iborra desde 1981 hasta 2014, cuando ambos se separaron, dejando una hija común, María Clara Iborra Forqué.

En una entrevista de 2019 ofrecida al diario El País, la actriz reconoció que hacía unos años había pasado “por una depresión muy dura”, que superó gracias al teatro. “Fue el teatro lo que me dio la vida. Eran las dos únicas horas del día en las que me olvidaba de todo. El teatro te obliga a evadirte de tu propia realidad porque te exige una enorme concentración y eso es maravilloso. Es algo muy liberador”, dijo al periódico.