Elon Musk fue declarado "Persona del año"

Elon Musk, el CEO de Tesla, fue declarado por la revista Time como la "Persona del Año" 2021. Musk es también el fundador y consejero delegado de SpaceX, y dirige la empresa de chips cerebrales Neuralink y la de infraestructuras The Boring Company."La personalidad del año es alguien influyente y pocos individuos son más influyentes que Elon Musk en la vida en la Tierra, y potencialmente más allá de la Tierra también", escribió en Twitter el editor en jefe de Time, Edward Felsenthal, al anunciar al elegido.En su artículo sobre Musk, la revista destacó: "Este es el hombre que aspira a salvar nuestro planeta y conseguirnos uno nuevo para habitarlo: payaso, genio, señor de la industria, visionario, industrial, showman, canalla".Felsenthal también dijo que el premio fue otorgado al CEO de Tesla "por crear soluciones a una crisis existencial, por encarnar las posibilidades y los peligros de la era de los titanes de la tecnología, por impulsar las transformaciones más atrevidas y disruptivas de la sociedad".“Todavía no sabemos hasta qué punto Tesla, SpaceX y las empresas que Musk aún tiene que pensar cambiarán nuestras vidas. A los 50, tiene mucho tiempo para escribir el futuro, el suyo y el nuestro. Nos guste o no, ahora estamos en el mundo de Musk", continuó.Este año, Musk también se convirtió en el hombre más rico del mundo, desplazando de esa posición al fundador de Amazon, Jeff Bezos.Cabe mencionar que la revista Time nombra desde 1927 como "Persona del Año" a la personalidad o al grupo de personalidades que haya tenido la mayor influencia en el mundo durante los últimos 12 meses. Los últimos en obtener esta distinción fueron el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su vicepresidenta, Kamala Harris; y en 2019 fue para la activista Greta Thumberg.Además, este año, para “Héroes del año” la revista distinguió a Kizzmekia Corbett, Barney Graham, Katalin Kariko y Drew Weissman, científicos que trabajaron en el desarrollo de las vacunas contra el covid-19; a la gimnasta Simone Biles como la “Atleta del Año”; y a la cantante y exactriz de Disney Olivia Rodrigo como “Artista del Año”.