Se realizará un seminario de danza en EMAE

Ya abrieron las inscripciones para el Seminario de Danza que coordinará Matías Rebossio, en la Escuela Municipal de Artes Escénicas “José Pepe Fanto”.El mismo está organizado por la Secretaría de Cultura, dependiente de la Municipalidad de Rafaela, y se llevará a cabo los días jueves 16 y viernes 17 de diciembre de 18:00 a 20:00, en el Aula C de EMAE, ubicada en el corredor superior del Complejo Cultural del Viejo Mercado.Se trata de un seminario de dos días en el que se trabajará con el cuerpo en movimiento, compartiendo desde el hacer las posibilidades de expresión de un cuerpo que danza.Para eso, se abordarán herramientas que ayuden a la predisposición al movimiento con pautas concretas de trabajo relacionadas a la preparación física, a la autopercepción, a la percepción grupal, a la escucha musical y a la danza de cada uno.Está dirigido a personas con al menos un mínimo de experiencia en artes escénicas, no necesariamente de danza. Las inscripciones son gratuitas y se podrán realizar por teléfono al número 570557, de 9:00 a 11:00 o de 15:00 a 19:00.Se recomienda asistir con ropa cómoda, no es necesario que sea deportiva, llevar agua y contar con alguna forma de registrar el trabajo de un día para el otro (celular para filmar o cuaderno para anotar).