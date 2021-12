Siguen las inscripciones abiertas para el ingreso 2022

UTN FRRa continúa inscribiendo interesados para sumarse a sus aulas durante el año que viene. Con una vuelta a la presencialidad muy ansiada y muchas carreras de pregrado, grado y posgrado, la Facultad te informa cómo se darán las diferentes instancias del Taller de Ingreso 2022.Como siempre es un buen momento para tomar una buena decisión, podés anotarte cuando quieras para el ingreso 2022 de la UTN. La inscripción se realiza por medio de un formulario y por el momento no deberás asistir en forma presencial a la universidad a presentar documentos, hasta que nos comuniquemos en forma personal y te otorguemos un turno para la presentación de documentación.El secretario Académico, Ing. Eduardo Duelli, explicó que lo más esperado es la vuelta a la presencialidad. “Nuestra prioridad es volver 100% a la presencialidad. Es muy importante que el alumno esté en el aula, para que se integre al grupo, trabajar en forma conjunta. Nuestras carreras son técnicas, por lo tanto tienen prácticas en laboratorios, por ejemplo. Es muy importante mediar lo que se ve en la clase teórica con lo que se ve en la práctica, poder trasladarnos a los espacios de práctica, se aprende más, porque también se aprende haciendo”, expresó.Asimismo, comentó que ahora se fortalecerá con el expertise de los docentes que estuvieron trabajando en estos últimos años con la virtualidad y el funcionamiento del campus virtual, experiencias que se suman al aprendizaje.INGENIERÍAS: Ingeniería Electromecánica (5 años); Ingeniería Industrial (5 años); Ingeniería Civil (5 años y medio) – Carreras Acreditadas por CONEAU.LICENCIATURAS: Licenciatura en Administración Rural (4 años); Licenciatura en Organización Industrial (4 años).TECNICATURAS: Tecnicatura Universitaria en Programación (2 años); Tecnicatura Universitaria en Industrias Alimentarias (2 años y medio); Tecnicatura Universitaria en Administración Rural (3 años)POSGRADOS: Maestría en Desarrollo Territorial (2 años); Especialización en Higiene y Seguridad (2 años)Te invitamos a conocer nuestro sitio web (frra.utn.edu.ar) y nuestro Instagram (@utn.rafaela), donde podrás encontrar información sobre los planes de estudio y el perfil profesional de nuestros egresados.El taller de ingreso no es eliminatorio, tiene el carácter de nivelar los conocimientos de los alumnos de tal manera que los estudiantes puedan acceder a cursar el primer cuatrimestre en las mejores condiciones y comprender mejor los contenidos. Los temas del taller son una revisión de materias que los alumnos cursado en la escuela secundaria y se incluyen talleres de compresión de texto e introducción a temáticas de la carrera.La inscripción virtual para cursar el Taller en febrero-marzo, se cerrará el viernes 4 de febrero de 2022. Esta instancia tendrá dos modalidades:-PRESENCIAL, con cursado obligatorio del 7 de febrero al 4 de marzo de 2022, en la sede de la UTN FRRa, en calle Acuña 49 de la ciudad de Rafaela. 18 h, dependiendo de las materias que deba cursar el alumno teniendo en cuenta la carrera que elija ingresar. El alumno que desee adquirir el material impreso del Taller del Ingreso, podrá hacerlo en la sede de la UTN FRRa hasta mañana, de 15 a 19 h, en la Cooperadora de la Facultad.-VIRTUAL. Esta posibilidad solo se dará en caso de problemas de salud u otro problema que tenga el alumno. Deberá comunicarse enviar una nota justificando la solicitud de realización del Taller del Ingreso en la modalidad virtual al siguiente correo: [email protected] En ambos casos de esta instancia, presencial o virtual, se evaluará al alumno con parciales y trabajos prácticos para la acreditación de las asignaturas correspondientes.Formulario de inscripción para la instancia de febrero-marzo 2022 es el siguiente: https://forms.gle/mWhqGrGNYkuiGyuY7Se harán excepciones para los alumnos que tengan algún problema eventual de transporte en el marco de medidas por la pandemia. En esos casos, pueden igual inscribirse y enviar un mail a [email protected] explicando cuál es su situación y desde ahí se les envía el acceso al Campus Virtual.Los alumnos que se inscribieron a través del formulario en el sitio web y cursaron de manera virtual la instancia de agosto a noviembre 2021, deberán presentar la documentación completa en Dpto. Alumnos (sede Acuña 49 de la ciudad de Rafaela), hasta mañana, de 15 a 19 h.- Solicitud de inscripción de aspirantes al ingreso 2022 impresa y completa con los datos del alumno- Partida de nacimiento actualizada (con no más de seis meses de antigüedad).- Fotocopia del DNI (con el DNI original para verificar la autenticidad de la fotocopia).- Fotocopia del título secundario o constancia expedida por la Escuela Secundaria de finalización de 5to / 6to. Año.- Dos fotos del alumno tamaño 4x4.- Constancia de CUIL.Para quienes no residan en Rafaela podrán enviar, en sobre cerrado dirigido a Departamento Alumnos- Inscripción 2022, la documentación completa solicitada debiendo estar las fotocopias autenticadas.