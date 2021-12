Presentaron a Bovaglio en la Gloria

Lucas Bovaglio fue presentado oficialmente ayer como nuevo entrenador de Instituto de Córdoba y prometió que sus jugadores “van a dejar todo en cada partido” que les toque afrontar en la próxima temporada de la Primera Nacional de fútbol.

"Es lógico que el hincha quiera ganar siempre”, añadió Bovaglio en la conferencia de prensa que mantuvo en el club de Alta Córdoba con los medios.

En esa misma línea recordó: “Soy un técnico joven, la posibilidad del error está”, y agregó: “Que los hinchas nos tengan paciencia, que nos apoyen y que confíen. Sepan que trataremos de armar un plantel competitivo, de buenos tipos que traten de sumar".

Por su parte, en la misma reunión el presidente de la entidad "albirroja", Juan Manuel Cavagliatto, dijo: “Nos convenció que Bovaglio conocía todo del club. Es un técnico de la categoría. Junto con la comisión directiva entendimos y convencidos que él es la persona para que el fútbol resurja”.

En tanto, Bovaglio añadió: "Cuando la renovación es tan grande el funcionamiento no aparece de un día para el otro. Necesitamos cooperación para que todo pueda marchar. Los chicos de La Agustina (juveniles) que estén a la altura van a tener las oportunidades que merezcan".

Por último, el nuevo DT manifestó que “como futbolista era muy limitado pero en base a mi esfuerzo y dedicación tuve una carrera de 18 años. Y como técnico trato de ser bastante obsesivo. Estoy en todos los detalles por mejorar y para darles herramientas a los jugadores para que ellos lo hagan. Me involucro al cien por cien con las instituciones que me contratan. Pero soy joven y sé que la posibilidad del error está, pero trato de equivocarme lo menos posible”.