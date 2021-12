Cuando una gran victoria no es suficiente

Víctor Exner tuvo una de sus mejores victorias el fin de semana en la FAB, pero por las desprolijidades -por citar un término elegante- que rodean al boxeo argentino, no pudo tener el cinturón argentino que le habían prometido.

El púgil de nuestra ciudad doblegó al campeón argentino supermediano, Matías Lovera, por puntos, en un amplio fallo unánime, tras diez asaltos, y así se tomó revancha de su derrota de 2018 por nocaut. Exner (76,200 kg. y 7-8-1, 2 KOs) venció a Lovera (76,200 kg. y 15-2-1, 11 KOs), por puntos, en un amplio fallo unánime, tras diez asaltos

En una pelea emotiva, Exner cayó al suelo en el round inicial y parecía que se terminaba. Sin embargo, se repuso y terminó sometiendo a Lovera, quien incluso recibió una cuenta de pie en el quinto. Tras ello, todo fue de Exner, que lo castigó a placer, y cerca estuvo de noquearlo. Las tarjetas de los jueces fueron: Héctor Miguel 97½-91, Carlos Azzinnaro 98-91, y Marcos Barbero 96-92, todas para Exner.

Cabe remarcar que la FAB determinó el mismo día del evento, y en el estadio, que no habría título en disputa. El motivo se desconoce. No informaron. Y Exner, que ganó en buena ley, se ve perjudicado por la determinación.

La sorpresa invadió a todos en el estadio de la FAB cuando el púgil de Felicia radicado en Rafaela, luego de su victoria inobjetable en las tarjetas no recibió el título argentino súper mediano que supuestamente exponía su contrincante. Y a partir de allí se desató la polémica porque la promotora Argentina Boxing Promotions aseguró que la FAB decidió pocos minutos antes del inicio que no estuviera en juego el cetro por razones desconocidas, pese a haber solicitado la aprobación a principios de noviembre y tener la aprobación del fiscal deportivo.

En diálogo con Boxeo de Primera, el promotor Mario Margossian brindó su explicación con detalles: "Envié una carta a la FAB hoy mismo indignado y pidiendo un responsable de todo esto porque se cumplieron todos pasos reglamentarios para tener el título y recién me avisaron 15 minutos antes del combate. El 8 de noviembre me presenté ante el sr. Luis Zelicowicz y le solicité la aprobación de la disputa por el título argentino, sin respuestas. El 29/11 se envió pedido de autorización y no hubo respuesta alguna tampoco. Y el 6/12 insistí nuevamente sin caso. El jueves de pesaje estuvo Jesuán Letizia, el fiscal de la FAB, y se oficializó la pelea. También estuvo la presencia de la comisión Municipal que certificó la disputa del título. Personalmente llevé los papeles oficiales de la pelea (17.35 hs), y todo el festival, a la FAB y los entregué en secretaría. Justamente me encontré en el ingreso a las oficinas con el Señor Roberto Rilo que me comenta que en ese momento se hacía cargo de la presidencia de la Comisión de Boxeo profesional. Consulté esto mismo con el Sr Zelicowicz, quien me confirmó la asunción de Rilo. Por lo tanto se entiende que esta pelea estaba autorizada por el fiscal. Y el día del combate llegué a las 18 hs. y nunca nadie me dijo lo contrario hasta las 20.50. Intenté llamar a Jorge Molina y Rilo pero nadie me respondió los más de 10 llamados".

Desde la FAB se indicó que la decisión de no disputar el cinturón se tomó el martes, tres días antes del combate. Luis Doffi, secretario de la entidad, brindó las explicaciones pertinentes: “Esto se sabía desde el martes pasado porque en el seno de la Comisión Municipal de Capital Federal no lo aprobaron porque la carrera de Exner la había desarrollado en otra categoría y se evaluó que no había equivalencia. El día del pesaje no asistí y estuvo mi compañero Jesuán para fiscalizar. La Comisión reiteró el día del pesaje que no iba por título. El día del festival estuve y le informé a Margossian que no iba por título. Pudo haber sido un malentendido, quizás no se comunicó de la mejor manera. Pero desde el martes ya estaba la decisión de que no iba por el título argentino. Tomaremos las medidas necesarias para que esto no vuelva a pasar y optimizar los procesos”.

Por su parte, Exner (6-8-1) compartió su indignación en diálogo con Boxeo de Primera en la transmisión: "Es un papelón lo que hicieron. El cinturón estaba en el vestuario antes de salir y ahora terminó la pelea y el promotor me dice que no era por título porque no firmamos el contrato. Dicen que me lo mandaron por email, pero no lo vi y de última me lo podrían haber acercado ayer en el pesaje u hoy. Es una falta de respeto lo que me hicieron. Se agarran de que no lo firmé y reenvié".

Sergio Chiarito, periodista de Boxeo de Primera y partícipe de la emisión en vivo en la FAB, dio su punto de vista: “Junto al equipo de Boxeo de Primera llegamos al estadio de la FAB con la información de que se iba a disputar el título Argentino super mediano. Como lo veníamos marcando en anteriores transmisiones, entendíamos que Exner no acreditaba méritos para combatir por dicho cinturón, acto que reafirmamos en la presentación de la cartelera. Nunca dudamos de que el título Argentino no se iba a poner en juego. Tomando los diferentes informes de boxeodeprimera.com y del resto de las plataformas. Y todo esto fue rubricado en la gacetilla que nos entregó gentilmente el responsable de prensa de la organización, Nicolás Samuilov. Allí marcaba que el combate era a 10 rounds y estaba en juego el título Argentino. Siento que le faltamos el respeto a los televidentes, pero cuando organización y fiscalización desmerecen a un ciclo que se hace con mucho esmero se hace muy complejo entregarle credibilidad a la audiencia. Víctor Exner, quien ganó el combate por puntos en un fallo ejemplar, quería tomarse la foto con el cinturón que lo distinguía como campeón Argentino. Se enteró cuando bajó del ring que el combate se hizo fuera de título. Se fue rumbo a Rafaela (su ciudad) con el deber cumplido".

En medio de acusaciones cruzadas, hay un boxeador que ganó en buena ley y hoy no puede celebrar un título. También hay una sensación de contrariedad en el público, la televisión. Y los sponsors. Y también muchas preguntas: ¿está documentada esa supuesta aprobación del título? ¿Podía el promotor salir a vociferar un título en juego sin tener la documentación que lo avale? ¿Es necesario revisar los circuitos de formalización y comunicación de las sanciones de la FAB, los cuales -a la luz de hechos- son al menos deficientes?

Seguramente con el correr de los días habrá algunas respuestas que mantengan la esperanza que esté escándalo sirva al menos como punto de quiebre para revisar y mejorar el trabajo de las oficinas de Castro Barros. (Fuente: Boxeo de Primera).