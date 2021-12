Juani Canela cerró un año de ensueño con un tercer puesto en el campeonato

Para conseguir un resultado positivo se deben acumular méritos, como en este caso a lo largo de una temporada que para Juan Ignacio Canela tuvo su inicio en la segunda fecha del campeonato argentino de la Clase 2 de Turismo Nacional.

El rafaelino, otorgando una carrera de ventaja, llegó con posibilidades matemáticas de luchar por el título al "Premio Coronación", disputado el fin de semana en el autódromo "San Juan Villicum".

Ocupando el segundo lugar en la tabla anual, pero con la obligación de lograr su primera victoria en la categoría, Juani viajó con las mejores expectativas a la provincia cuyana, las que se fortalecieron luego de haber ocupado la posición de escolta en la competencia anterior, disputada en el autódromo "Provincia de La Pampa", de la ciudad de Toay.

Con el Gol Trend del equipo de Sergio Giacone y el aval de sus antecedentes en un año que lo tuvieron como protagonista de excepción, particularmente durante la segunda mitad de su contenido, el piloto de Rafaela entregó todo en un fin de semana que había empezado complicado el viernes, que tuvo en la jornada sabatina una sensible y alentadora mejoría, pero que no le permitió ilusionarse como hubiese querido al ponerse en marcha la final del domingo, en la que partió desde el octavo lugar y prematuramente vio cómo empezaban a resentirse sus chances.

Juani nunca renunció a la posibilidad de terminar en un lugar decoroso, aunque tuviese que luchar en el medio de un grupo apretadísimo, donde las maniobras al límite, con reiterados toques incluidos, fueron una constante. Pudo ver la bandera cuadriculada en el décimo séptimo puesto, pero sobre todo, sin nada para reprocharse, porque lo entregó todo, como lo hizo a lo largo de su mejor año en la especialidad más competitiva del automovilismo nacional.

La tercera posición en el campeonato es nada más ni nada menos que un podio. Es una equivalencia que no admite discusiones, porque refleja lo expuesto a lo largo de doce carreras. Sólo dos pilotos lograron superarlo, el campeón Emanuel Abdala (Fiesta Kinetic) y el ganador de la última prueba del calendario, Lucas Tedeschi (Toyota Etios).

Por si no resultase suficiente como para reflejar el mérito realizado por Juani a lo largo del año, fue el mejor representante de la marca, con un Gol Trend al que solamente le faltó celebrar una victoria en manos del rafaelino en un 2021 que será inolvidable para él a la hora de repasar su trayectoria deportiva, aunque la historia tendrá, seguramente, muchos capítulos por escribir, ahora más que nunca, sobre los cimientos que tendrán la solidez necesaria como para renovar los sueños de volver a luchar por cosas importantes.