Quilmes fue mejor en los primeros 90

La primera final fue para el que apuesta a dos frentes. Quilmes se quedó con los 90 minutos iniciales de este partido de 180 por el Absoluto de la Liga Rafaelina, y merecidamente porque hizo mejor las cosas que Sportivo Norte. Inclusive podría haber sacado una ventaja mayor que la del gol de Weissen.

El primer tiempo arrancó con dientes apretados por parte de los dos. A tal punto que el árbitro Aragno, que a veces cortó demasiado el juego, y eso le quitó dinámica, antes del minuto ya había amonestado a Alejandro Carrizo por una entrada sobre Mateo Maldonado.

La fricción fue una constante en cada metro del campo, muchas parejas y pocos espacios. Los pelotazos estuvieron a la orden del día de uno y otro lado. Lo cierto es que con este panorama los arqueros casi no entraban en acción.

Pero de a poco Quilmes, en especial a partir de los 30 minutos, fue dando muestras de ser un poco más incisivo jugando de contragolpe. Ynfante, uno de los pocos que con una gambeta podía hacer algo distinto, condujo con velocidad un par de ataques, pero no siempre el pase final era acertado.

Córdoba había estado cerca con un remate un tanto mordido que se fue al lado del palo izquierdo de Ludueña. Sportivo no podía asociarse del medio hacia adelante, ni tampoco mostraba desequilibrio por las bandas. Hasta que de un lateral que Acuña devolvió hacia el área, Weissen con todo su oficio se desmarcó hacia la derecha de su ataque, y apenas hizo el control sacó la media vuelta con un remate cruzado que dejó sin chances al arquero para abrir el marcador.

En los últimos 10 minutos del primer tiempo el equipo de Hugo Togni fue bastante más y generó un par de chances claras como para irse con más ventaja al descanso. Primero un cabezazo de Vasquez en un corner, y la más neta, cuando Ynfante recibió mano a mano en una contra por el medio del área, eludió al arquero y definió un poco suave. Por eso llegó justo Gnemmi para salvar casi en la raya.

El segundo tiempo fue totalmente anormal. La intensa lluvia y el fuerte viento desnaturalizaron el encuentro, con jugadores que hacían lo que podían en una cancha mojada.

Sportivo trató de mantener la iniciativa forzado por el resultado, pero si le había costado en el primer tiempo, mucho más en estas condiciones. Quilmes estuvo firme en el fondo y aguantó ordenado hasta el final, con un muy buen partido de Ynfante y Weissen para tratar de aguantar la pelota lejos de su arco.



QUILMES 1 - SPORTIVO 0

Estadio: Monumental.

Árbitro: Leandro Aragno. Asistentes: F. Rodríguez y A. Isasa. Cuarto árbitro: A. Trucco.

Quilmes: Emanuel Pagliero; Kevin Acuña, Jonathan Vásquez (52' Darío Bracaccini), Sebastián Muriel y Cristian Suárez; Alejandro Carrizo, Nicolás Pautasso, Ignacio Ynfante e Ignacio Forni; Juan Weissen (89' Manuel Bustos) y Adrián Córdoba (63' Franco Forni). DT: Hugo Togni.

Sportivo Norte: Leonardo Ludueña; Fabio González, Ezequiel Gnemmi, Damián Maciel y Mateo Maldonado (85' Rodrigo Olivera); Lautaro Ibarra (55' Agustín Soria), Gabriel Leguizamón, Hernán Jara y Cristian Arias (72' Sandoval); Yoel Hollman y Oscar Maldonado. DT: Marcelo Varela.

Primer tiempo: a los 38' gol de Weissen (Q).