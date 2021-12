Tom Holland será Fred Astaire

Tom Holland interpretará a uno de los máximos artistas de la escena estadounidense, actor, cantante, coreógrafo, bailarín y conductor, Fred Astaire. Así lo confirmó el joven actor, uno de los más reconocidos de su generación, estando a punto de estrenar "Spider-Man: No Way Home", su tercera película para la franquicia Spider-Man del MCU (Universo Cinematográfico de Marvel por sus siglas en inglés).

"Sí, interpretaré a Fred Astaire. El guión llegó hace una semana. No lo he leído todavía, no me lo han facilitado, pero sí, seré Fred Astaire", confirmó Holland en la alfombra roja por el estreno de la película del héroe arácnido.

Amy Pascal, productora de la franquicia "Spider-Man", desveló hace poco a QG que quería a la joven estrella para este biopic que tiene en marcha para Sony Pictures.

Este nuevo proyecto lo conecta con sus propios principios en la actuación. Cuando era niño formó parte del musical de Billy Elliot (de 2008 a 2010), donde sacó a relucir su talento escénico.

Sin embargo, cabe recordar que no fue la única vez, puesto a que en 2017 pasó como invitado por Lyp-Sync Battle donde realizó un increíble despliegue bailando "Singin’ in the Rain", que no tardó en convertirse en una icónica performance de "Umbrella" de Rihanna.

Incluso, el actor sostuvo en varias oportunidades que ha tomado clases de danza desde que era chico. Talento que mostrará interpretando a Astaire, estrella de la "era dorada" de Hollywood, participando en films como "Sombrero de copa" (1935) y "La Cenicienta en París" (1957).

De momento no se sabe nada más del proyecto, pero se supo que hay otro proyecto sobre Astaire, para Amazon, que cuenta con Jamie Bell en el papel masculino principal.

Entre sus próximos proyectos, Holland tiene previsto estrenar "Uncharted", la adaptación del videojuego donde interpretará al protagonista, Nathan Drake. Se estrena el 18 de febrero de 2022.