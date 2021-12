El Concejo se enfoca en el Presupuesto

Luego de dos semanas con varios temas “calientes” en agenda, como fueron la nueva Ordenanza de límite agronómico y la Tributaria, que llegaron al recinto y desataron fuertes discusiones entre oficialismo y oposición, más otro que provocó un áspero debate en comisión sobre la creación del Instituto de Evaluación y Monitoreo de Políticas Públicas, pero no tuvo despacho, el Cuerpo legislativo parece que entrará en una etapa de mayor calma, aunque no exenta de alguna que otra apasionada discusión a la hora de analizar el proyecto de Presupuesto enviado por el Ejecutivo para el ejercicio venidero, el más importante que resta abordar en este período legislativo.

Quedan tres sesiones ordinarias por delante y la incógnita que sobrevuela es si alcanzará el tiempo para darle tratamiento a la iniciativa antes de que termine el año o se necesitará una extraordinaria. De todas maneras, las fuentes consultadas por La Opinión son optimistas en el sentido de que el jueves 30 de diciembre el Presupuesto estará aprobado.

Su estudio comenzará mañana, martes, y a medida que se vaya avanzando, seguramente, habrá un desfile de funcionarios de las áreas de Hacienda y Finanzas del gabinete por el sexto piso para evacuar dudas de los concejales.

Ya con los nuevos integrantes legislativos, los justicialistas Martín Racca y Valeria Solterman, y el cambiemista Ceferino Mondino, que vienen calentando motores desde antes de asumir interesándose precisamente del voluminoso expediente que contiene el conjunto de los gastos e ingresos previstos para el año fiscal venidero, mucha de la expectativa está centrada en el desempeño y el perfil que cada uno de ellos tendrá en su función. El resto ya viene con “rodaje” y tiene, al menos un par, de Presupuestos encima.

Vale recordar que el 30 de setiembre pasado, como marca la Ley Orgánica de Municipios y Comunas, y como viene ocurriendo en los últimos 30 años, el gobierno de Luis Castellano ingresó en el Concejo el Presupuesto 2022 y en su artículo 1° se fija “en la suma de $ 5.923.118.264 el total de erogaciones de la Administración General, Concejo Municipal y Organismos Descentralizados para el ejercicio 2022”, mientras que en su segundo “se estima en la suma de $ 5.947.942.188) el cálculo de los Recursos destinados a atender las Erogaciones a que se refiere el artículo precedente”. Como consecuencia de estas cifras se proyecta un superávit de$ 24.823.924.

Está claro que esta previsión de recursos deberá retocarse en función de la poda a la actualización de los tributos municipales solicitada por el Departamento Ejecutivo que impuso la oposición en el Concejo. Vale recordar que desde el quinto piso se pidió un incremento del 27% para el primer semestre (15 % para los primeros tres meses y un 12% para los tres restantes), pero Juntos por el Cambio y el Frente Progresista lo bajaron al 18,80 % (10% para el primer trimestre y un 8 para el segundo), una diferencia de más de 8 puntos en la recaudación prevista que obligará a recortes de partidas en algunas áreas.

En la carta del Intendente que acompañó al proyecto señaló que “el presupuesto elaborado para el año 2022 refleja las prioridades de la gestión: estar cerca de cada rafaelino, en cada barrio, con programas, con obras, y atendiendo a las necesidades de nuestros vecinos. Pretende consolidar una idea que nos guía, convertir a Rafaela en una de las ciudades con mayor calidad de vida del país”.

A su vez, destacó de manera especial que “los ejes principales son la salud, la educación, producción y empleo, la obra pública, la prevención en seguridad ciudadana, el fortalecimiento del tejido social y la prudente administración de los recursos del Estado municipal”.

Está claro que, a partir de no contar con los recursos reclamados, el gobierno municipal instruirá a la bancada oficialista que defienda sus prioridades y la oposición pedirá las explicaciones que crea necesarias, aunque todo terminará como siempre, con funcionarios y ediles, en un tire y afloje y, con “tijera” en mano, recortando y distribuyendo los recursos contra reloj para cerrar el año.