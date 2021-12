Jorge Muriel, el hombre político del oficialismo que dejó su banca

El ahora concejal mandato cumplido, Jorge Muriel, se refirió a su último día en el Concejo y a las sensaciones que sintió el viernes, cuando se despidió de la banca que ocupó desde hace siete años: “Es muy fuerte y emocionante. Justamente hablaba con un amigo de la cantidad de mensajes, de gente que me llamó…y la verdad es que uno no trabaja para esto, sino que uno al ser concejal se termina convirtiendo en un servidor público y por la vorágine de estas últimas semanas no había percibido lo del último día en el Concejo y estas últimas horas tuvieron una carga emocional muy alta”, dijo.

“Hoy estoy con la tranquilidad de haber dado todo lo que tenía que dar en función de los militantes, de la gente que me votó, pero también de la que no me votó, porque uno se convierte como dije en un servidor para todos los rafaelinos. Siete años que me han dado una carga de experiencia importantísima. Uno la política no la puede dejar, la política es apasionante y si bien yo hace siete años que soy concejal, vengo haciendo política desde muchísimo antes, siempre trabajé en las instituciones y creo que esa es la verdadera escuela de la gran mayoría de los políticos rafaelinos. Eso también nos diferencia. Nos diferencia de algunas cuestiones que pasan a nivel nacional y provincial donde hay otras formas de hacer política. La institucionalidad que tiene Rafaela, te obliga a seguir por los carriles que hay que seguir y este anonimato que no existe en nuestra ciudad, donde si uno no atiende a alguien en el Concejo te buscan en tu casa, te encuentran en cualquier lugar, eso también te obliga el doble. Todo eso me ha hecho crecer muchísimo y espero poder seguir aportando desde donde sea. Desde afuera también, que en definitiva es lo que hice siempre”, comentó Muriel.



“HAY UNA TRANSICIÓN

A UN CÓDIGO URBANO

MÁS MODERNO”

El concejal saliente analizó cómo se resolvió y votó la nueva ordenanza de Código Urbano y señaló: “Yo decía en el inicio del debate, que seguramente no es la mejor herramienta, pero después tantas discusiones tuvo que el Concejo saldar la discusión, tuvo que ser el árbitro entre las Cámaras y el municipio- Hay algunas mejoras que pudimos incorporar y que pretendían las Cámaras, alguna otras que reservamos que era también la mirada del Ejecutivo. Ahora hay una transición a un código urbano mucho más moderno y que tiene que ver con las obras de infraestructura centrales, como por ejemplo el entubado de calle Tucumán, una obra fundamental que va a descomprimir toda esa agua que queda en la calle cuando caen 50, 60 milímetros en media hora. Esto es lo que defendía el Ejecutivo con el tema de la impermeabilización del suelo; un poco más de altura, una cuestión de ventaja constructiva”.

“Entendimos que era así lo que había que hacer y todos los demás puntos, son más de 20 que se modificaron y en donde había un acuerdo previo. Hubo mucho trabajo, mucha discusión durante mucho tiempo. Creo que se saldó un tema pendiente”, afirmó el ex concejal justicialista.



“ENCONTRAMOS LA UCM

UN 48% ATRASADA”

Acerca de la Tributaria 2022 y de la discusión de tener político que se da todos los años, Muriel respondió: “Es difícil defender un aumento, pareciera que es imposible que alguien salga a defender un aumento, pero cuando uno lo fundamenta debe comprenderse. Habíamos creado una fórmula polinómica que es la mejor herramienta para mantener actualizada la Unidad de Cuenta Municipal. La oposición eliminó la polinómica porque le saca discusión política, que es justo lo que no tiene que tener”.

“Encontramos esta UCM un 48% atrasada, con el 27% que se pedían en dos tramos iba a estar a 13 puntos menos de lo real, pero también está forma de ir recomponiendo de a poco o progresivamente, de manera de no impactar tan fuerte en el bolsillo del contribuyente. El 27% suena muy fuerte, ahora un catastro de segunda categoría paga $900, con lo cual el 27% sobre $900 son $250; entonces también por $1100 el municipio junta los residuos toda la semana, junta los residuos de patio una vez por mes, además del alumbrado, barrido, mantenimiento de espacios públicos. La verdad es que en un municipio que tiene todos los servicios prestados por sí mismo, es decir municipalizados, el costo termina siendo muy bajo”.

El oficialista, repasó además que “los jubilados, que muchas veces veíamos que todo esto impactaba en este sector, tratamos de proteger precisamente el bolsillo del jubilado, a mitad de año cuando sancionamos la ordenanza para la nueva moratoria, donde incorporamos un artículo donde le damos al jubilado la posibilidad de que cobrando tres haberes mínimos jubilatorios, pueda estar exento de la Tasa y a su vez, para quiénes cobran un haber mínimo jubilatorio más otra jubilación más importante, obtener el 35% de descuento de la Tasa pura. Por eso resaltamos que ese segmento está protegido de alguna manera. La oposición entendió que la polinómica era lo que había que aplicar, pero la discusión ahora es sobre qué base aplicamos un 18,8%”, sostuvo.

Y finalizó: “Los proyectos son buenos en tanto y en cuanto tengan los votos para que salgan. No tuvimos los votos y ahora el municipio tendrá que ver cómo recomponer esa falta de ingresos para la proyección de los próximos seis meses y de alguna forma no dejar de hacer nada. Rafaela es una ciudad dinámica, con los rafaelinos acostumbrados a servicios de calidad y el municipio tendrá que ver cómo resuelve este desfasaje”.

Hoy lunes Muriel ya no estará en su banca para la reunión de comisión. Pero a esta altura nadie puede descartar que en los próximos días se incorpore al gabinete.