La venta de autos usados creció 5,4% en noviembre

La comercialización de autos usados subió 5,4% interanual en noviembre último y ya superó los 1.500.000 vehículos vendidos, mientras la cámara del sector salió a destacar el impacto positivo que tendría sellar un acuerdo con el FMI."Con este panorama y en un contexto económico parecido, los volúmenes a comercializar en 2022 estarían dentro de los actuales, pero si el gobierno logra una exitosa renegociación de la deuda y se encauza la economía, nuestro sector pasaría a ser parte importante del futuro, por su gran posibilidad de generar empleo rápidamente mediante los diversos segmentos que participamos en su recomposición", destacó el titular de la Cámara del Comercio Automotor, Alberto Príncipe.Los concesionarios esperan cerrar el año en unas 1.700.000 unidades, el nivel esperado, a pesar de los inconvenientes en el abastecimiento de unidades.La cámara informó que en noviembre se comercializaron en la Argentina 152.866 vehículos usados, mientras que en igual mes de 2020 se habían vendido 144.994. Si se compara con octubre de 2021 (140.854 unidades), el crecimiento llega al 8,53%.En los primeros once meses del año se vendieron 1.538.981 autos usados, lo que representó una suba del 13,5% con respecto a igual período de 2020, cuando se vendieron 1.356.299 unidades.Desde el sector concesionario sostienen que ante el momento complejo que transita el país, la venta de autos usados volvió a crecer en noviembre. "Faltando un mes para finalizar el año las ventas anuales ya superaron el 1,5 millones de vehículos y nos aproximamos al volumen comercializado en 2019, con 1,7 millones", destacó el titular de la cámara en diálogo con la agencia NA. Insistió en que estas operaciones se realizan "prácticamente sin financiación"."Nuestra institución viene trabajando en todo el país (actualmente hay 12.000 concesionarias de autos usados que emplean cerca de 45.000 personas) sobre las proyecciones económicas de las diferentes provincias para potenciar nuestro sector a partir del año que viene", señaló.Pero admitió que la realidad del mercado es "muy compleja" porque los stocks en los locales están prácticamente vacíos por falta de autos. "Algunos venden si en la transacción el comprador entrega otro auto como parte de pago; otros tratan de comercializar solo los autos que la gente les entrega para su venta y muchos directamente no venden, porque no pueden reponer las unidades", explicó. A esto se suma, señaló, que "los sobreprecios están a la orden del día".El ranking de los 10 usados más vendidos durante noviembre 2021 fue en encabezado por los modelos VW Gol Trend (9.183 unidades); Chevrolet Corsa Classic (5.582); Toyota Hilux (4.541); Renault Clio (3.841); Ford Fiesta (3.793); Fiat Palio (3.316); Ford Ranger (3.215); Ford EcoSport (3.171); Ford Focus (3.170) y Toyota Corolla (2.974).En cuanto al porcentaje de crecimiento de provincias entre enero-noviembre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró un incremento del 36,46% en la comercialización de autos usados. Tierra del Fuego con 31,71% y La Rioja con 27,43% completaron el podio, en tanto que Santa Fe figura con un modesto 5,05%.