Guzmán va a Diputados a defender el Presupuesto

El ministro de Economía, Martín Guzmán, concurrirá hoy a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados a defender las principales proyecciones del Presupuesto 2022, tras la exigencia de la oposición de que la vicepresidenta Cristina Fernández haga un apoyo explícito al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El proyecto oficial prevé para el año próximo un crecimiento del 4% del PBI, mejora del consumo privado del 4,6%, y del 3,1% del público. También se prevé un incremento de la inversión del 6,6%, mejora de las exportaciones del 7,5% y de las importaciones del 9,4% con un saldo comercial de US$ 9.300 millones.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, el dólar oficial subirá a $131,1, mientras que habrá un déficit primario del 3,3% y uno financiera del 4,9%.

Guzmán responderá preguntas de los legisladores, una semana en momentos en que concluyó una primera ronda de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En ese marco, el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Eduardo Cornejo, exigió que la vicepresidenta Cristina Fernández se pronuncie en favor del acuerdo para que el radicalismo le preste el apoyo al oficialismo.

La tarea se iniciará a las 13:00 con la constitución de la comisión que estará integrada por 24 diputados del Frente de Todos, 23 de Juntos por el Cambio, uno del Interbloque Federal y otro del Interbloque Provincias Unidad, y se elegirán las autoridades.

El objetivo del oficialismo será tener aprobado el presupuesto a más tardar la semana próxima, aunque no se descarta que se le introduzcan cambios. Se prevé que desde la oposición cuestionen las proyecciones de crecimiento del 4% para el año próximo, algo que también ponen en duda en el FMI.

Por otro lado, las proyecciones de déficit fiscal también podrían ser objeto de cuestionamiento ya que, según señaló días atrás el propio Guzmán, 2021 terminaría con un déficit primario del 3,5%, de modo que, de acuerdo al proyecto de 2022, casi no tiene previsto hacer ningún ajuste.

El secretario de la comisión de Presupuesto, Marcelo Casaretto, del Frente de Todos, reconoció el jueves pasado que desde septiembre, cuando se presentó el proyecto, hasta diciembre en que se va a tratar "han ocurrido una serie de hechos a nivel mundial y en la Argentina, por lo que seguramente el propio ministro propondrá adecuaciones a lo que fue originalmente presentado".



FELETTI TRABAJA EN EL FIN DEL

CONGELAMIENTO DE PRECIOS

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, comenzará esta semana a negociar con las empresas la salida del congelamiento de precios que impuso apenas llegó a su cargo, tras la derrota electoral del Gobierno en septiembre pasado.

A lo largo de estos días el funcionario irá recibiendo en su despacho a representantes de las empresas para analizar las listas de productos con sus precios, los cuales tendrán que regir a partir del 8 de enero del año entrante.

Esta nueva canasta consensuada, según dice el propio Feletti, es la que servirá de guía en los supermercados para los consumidores y se trata del tradicional programa Precios Cuidados cuyos valores se negocian con las firmas proveedoras.

De acuerdo con datos privados, se estima que los precios administrados bajo algunos de los programas del Gobierno representan entre el 8% y 12% del total de la oferta que hay entre las grandes superficies de ventas minoristas.

La semana pasada, Comercio Interior sumó al programa +Precios Cuidados una serie de productos de consumo masivo a precios accesibles, con mayor demanda durante las celebraciones de la Navidad y el Año Nuevo.

La nueva conformación incluye 111 nuevos productos y da de baja otros 261, quedando la lista final en 1.332; cantidad que varía de acuerdo con la comercialización que realizan las empresas en cada provincia.

Fuentes cercanas a Feletti destacaron que "hay un continuo diálogo con las empresas del sector y que se sigue trabajando sobre el formato que tendrá el programa una vez que termine su primera fase, el próximo 7 de enero".

"El objetivo es que el impulso del consumo interno que propicia el Gobierno, uno de los fundamentos más relevante del crecimiento de la economía, no se dé en perjuicio de los ingresos de las y los trabajadores", dijeron en Comercio Interior.

El pasado martes, el Consejo Federal de Comercio Interior (Cofeci), presidido por Feletti, evaluó la implementación del programa +Precios Cuidados, la posibilidad de impulsar las economías locales a partir de la incorporación de productos regionales y la continuidad de la política de precios en 2022 contemplando su mejora y ampliación.

"La heterogeneidad regional y en las formas de comercialización hacen que el cumplimiento no sea uniforme en todo el país", explicó Feletti, quien estuvo acompañado por el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Antonio Mezmezian, y el director de Inspecciones de la Secretaría, Gustavo Gamito.

Sin embargo, aclaró: "Contamos con un gran compromiso del Cofeci en la idea de afirmar una canasta de Precios Cuidados amplia de consumo de productos de góndola, con la incorporación de producción regional y reconociendo las diferencias de cada territorio".

Feletti adelantó que en la segunda etapa, que comenzará en 2022, se buscará profundizar la impronta federal del programa, incorporando producciones regionales; reducir las cadenas más alargadas de distribución para lograr abastecimiento a nivel regional; y establecer márgenes diferenciales según el tamaño de los comercios. (NA)